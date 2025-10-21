Nicușor Dan, despre PSD: „Nu poate să fie mare iubire cu partidul ăsta”. Lucrurile pe care le apreciază la social-democrați

Președintele Nicușor Dan a răspuns, într-un interviu pentru Antena 1, întrebărilor puse de cititorii observatornews.ro, inclusiv unei legate de relația pe care o are cu PSD. Șeful statului a admis că „nu poate să fie mare iubire” între el și social-democrați, însă a menționat două lucruri pe care le apreciază la PSD.

Întrebat dacă mai crede că PSD este „un rău necesar”, președintele Nicușor Dan a răspuns:

„Nu vreau să răspund cu da sau nu la întrebarea asta. Am avut, mai ales pe plan local, multe divergențe cu PSD-ul. Și, evident că … Nu poate să fie mare iubire deodată cu partidul ăsta, însă vreau să spun două lucruri. Unul, că apreciez calea grea, să intre la guvernare când puteau foarte bine să stea în Opoziție, să aștepte să crească. Și doi: văd o încercare de reformă internă a acestui partid. Bineînțeles că o să vedem cum vor evolua lucrurile într-un an, doi de acum.”

De asemenea, președintele a fost întrebat dacă mai credea în șansa unui succes la alegerile prezidențiale între turul I și turul II, în condițiile în care contracandidatul său avea un avantaj de 20% după primul tur.

Nicușor Dan a spus că au fost oameni care i-au spus că nu are șanse, însă cei apropiați au căutat „să-l energizeze”. „Inclusiv la alegerile din 2020 îmi ascundeau sondaje să nu văd. E logic, așa se lucrează în campania electorală”, a afirmat președintele.

Pe de altă parte, actualul șef al statului a spus că nu a luat în calcul eșecul între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale. „N-ai voie, n-ai voie. Adică în momentul în care vezi … În fine, tu ca persoană contează mai puțin, dar când vezi oamenii din jurul tău cât trag și așa, n-ai voie să … te oprești”, a afirmat Dan.

El a relatat și prima sa candidatură la Primăria Capitalei din 2012 când a obținut, ca independent 9%, deși cu două zile înainte de alegeri era cotat la numai 3%. „Și lumea întreba de ce mai candidez să încurc lumea”, a spus Nicușor Dan.

Din acest motiv, președintele susține că este „relaxat” în ce privește nivelul încrederii arătat de sondajele de opinie. el a evocat scăderea substanțială la acest capitol după ce a câștigat primul mandat de primar în București.

„Adică părea că nu știu ce fac, nu comunicam, „e o pălărie prea mare pentru el, e un ONG-ist bun, dar primarul catastrofal”. Eu știam ce fac, nu reușeam să explic, mai ales că aveam și datoria asta, deci cumva cred că într-o oarecare măsură se repetă scenariul de acum. Adică eu știu ce fac, lucrez 12 ore pe zi, lucrez în weekend, încerc să descifrez niște mecanisme, niște modalități de acțiune. Asta ia timp. Nu sunt foarte vizibil în perioada asta, dar sunt, și mai ales având și experiența aia, sunt sigur că o să facem niște lucruri”, a explicat președintele.