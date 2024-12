Nicușor Dan dezvăluie cum a luat decizia de a intra în cursa pentru Cotroceni și că a făcut „un sondaj rapid”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a explicat marți seară că a luat decizia de candida la cea mai înaltă funcție în stat pentru că România se află „într-un moment de cumpănă, cel mai dificil după Revoluție”, în contextul în care în țară „ceva s-a schimbat fundamental” după votul din 24 noiembrie. Acesta a menționat și un sondaj „rapid, făcut săptămâna trecută”, care îl creditează cu șanse în cursa pentru Palatul Cotroceni.

„Partidele proeuropene sunt implicate și în negocieri și reacțiile lor sunt firești la momentul actual. Am propus o canditură și așteptarea ca partidele prooccidentale sau o parte să mă susțină. (…) Suntem în momentul în care candidatura trebuie luată ca atare, așa cum am prezentat-o”, a declarat edilul, într-o emisiune la postul Digi24.

„Da, vreau să candidez, am explicat de ce cred că e o soluție potrivită pentru România. (…) Nu e nimic anormal. Sunt negocieri legitime suprapuse pentru formarea guvernului, pentru prezidențiale. USR are avantajul de a avea candidatul din turul doi și de a ajuca avantajul în negocieri. E o realitate că are aceste voturi din turul întâi”, a continuat el.

„Probabil că dacă nu aș fi fost întrebat din seara de 6 decembrie când s-au anulat alegerile, decizia mi-ar mai fi luat câteva zile. Eram dator cu un răspuns și am grăbit analiza. Cred că ceva s-a schimbat fundamental în România după 24 noiembrie. Acum a fost un mesaj clar că trebuie să se schimbe ceva fundamental, dincolo de persoana domnului (Călin) Georgescu, că nu se mai poate”, a explicat primarul general.

„Românii au transmis la alegeri că nu se mai poate, că s-a mințit prea mult, că politicienii se prefac că încearcă să le rezolve problemele și că instituțiile nu se ocupă de lucrurile de care trebuie să se ocupe. E nevoie de schimbare fundamentală a modului în care statul răspunde la așteptările cetățenilor. Schimbarea nu se poate baza decât pe valori sănătoase”, a mai spus edilul.

Principalele declarații făcute marți seară de Nicușor Dan:

„Inclusiv partidele și-au făcut propria analiză pe acest moment și și-a pus întrebarea cu ce pot contribui.

În urma analizei a rezultat un profil de președinte și că am atribute care să mă califice pentru funcție.

Am făcut un sondaj. Sociologia spune că nu faci pe emoții. Am făcut un sondaj rapid pe nivelul de încredere și pe tendințele și așteptările oamenilor, săptămâna trecută.

Sondajul mi-a spus că există pe de o parte un nivel de încredere pemtru persoana mea și un nivel de așteptare pentru atributele pe care le am.

Sunt zece persoane apropiate cu care mă consult. Decizia am luat-o eu după ce i-am testat pe fiecare, am pus multe întrebări.

Partidele se comportă altfel. E un lucru bun.

Modul în care comunică, a fost foarte civilizat, felul cum s-au întâlnit, cu mici excepții. Au înțeles pericolul, au dat mesaj de stabilitate, au început discuția pe principii și nu pe poziții, lucru care nu s-a întâmplat acum un an și jumătate.

Faptul că în relația cu cetățenii au fost foarte precauți și a lipsit acea aroganță cu care cumva ne obișnuisem.

La nivelul partidelor lucrurile interferează, urgența e dată de formarea unui guvern. Nu am nimic de-a face cu negocierile. Pentru mine ca persoană interesată de alegeri a fost un anunț onest.”

Întrebat despre variata unui candidat comun la președinție susținut de toate forțele politice proeuropene, edilul a răspuns: „Nu cred că are cineva răspunsul la întrebare. Partidele sunt instituții profesioniste în ceea ce privește politica, mai puțin în ce privește guvernarea. Vor exista discuții. Mai întâi trebuie tranșată data alegerilor. Sunt informații pe care nu le am”.

„Lucrul cel mai important este ca oamenii să fie convinși cât mai mulți că anularea alegerilor a fost o decizie corectă, chiar dacă trebuie să mai așteptăm trei luni. Au început să apară informații, incomplete, era bine dacă apăreau înainte de alegeri. Mă bucură foarte mult anunțul Comisiei Europene de azi privind interferența TikTok. A fost un eșec că am ajuns să anulăm alegerile, eșec al unor instituții, precum Autoritatea Electorală Centrală, serviciile secrete. Va trebui să vedem cine a greșit”, a precizat Nicușor Dan, potrivit căruia cel mai important lucru în prezent îl reprezintă „lămurirea” chestiunii anulării alegerilor prezidențiale.

„Dacă se confirmă că a fost o influență a unui stat străin, cel mai probabil Rusia, acest lucru ține de serviciile de informații externe. Nu poți să vii să pui raportele pe masă de pe o zi pe alta. Aceasta trebuie făcută în mod profesionist”, a mai spus primarul general.

Nicușor Dan și-a anunțat luni seară candidatura la alegerile prezidențiale din 2025, el spunând că România se află în cel mai dificil moment de după Revoluție: „Va fi o luptă grea între cei care apără interesul public și cei care apără interesul de gașcă”. El a precizat că va candida independent și că este deschis la discuții cu partidele proeuropene pentru susținerea candidaturii sale.