VIDEO Momentul în care bomba plasată pe ghidonul unei trotinete îi ucide pe generalul rus Kirillov și pe asistentul său la Moscova / Sursa filmării: Serviciul de Securitate al Ucrainei

Clipul a fost publicat marți de Financial Times la câteva ore după moartea lui Igor Kirillov. Kievul a revendicat, neoficial, atacul care l-a ucis pe generalul care conducea trupele ruse de protecţie nucleară, biologică şi chimică.

Un scurt clip video care surprinde atacul cu bombă ce l-a ucis pe generalul rus Igor Kirillov, şeful trupelor ruse de protecţie nucleară, biologică şi chimică, a apărut marți după-amiază în presă și pe rețelele sociale.

Clipul, care pare filmat dintr-o mașină, arată doi oameni care ies dintr-o clădire, apoi o explozie care acoperă complet cadrul.

O trotinetă electrică este parcată chiar lângă intrarea în clădire, posibil cea pe care a fost plasat dispozitivul exploziv.

Avertisment: Imagini cu un puternic impact emoțional

Footage of the explosion that killed Lieutenant General Igor Kirillov, head of the Russian military’s radiological, chemical and biological defense forces.



Video via: @FT https://t.co/M4dTYiS9gN pic.twitter.com/MZTM7ke6jg