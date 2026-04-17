Nicușor Dan, după reuniunea convocată de Starmer și Macron privind Strâmtoarea Ormuz: „Accent pe încetarea focului și redeschiderea rutelor maritime”

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că a participat la reuniunea virtuală a Inițiativei pentru libertatea navigației maritime în Strâmtoarea Ormuz, organizată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de premierul britanic Keir Starmer, în contextul eforturilor internaționale de redeschidere a rutei comerciale.

„Am luat parte astăzi la reuniunea virtuală a noii Inițiative pentru libertatea navigației maritime în Strâmtoarea Hormuz, găzduită de președintele Franței și prim-ministrul Regatului Unit”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Șeful statului a precizat că discuțiile s-au concentrat pe securitate, economie și reluarea transportului maritim în zonă.

„Am discutat despre cooperarea în materie de securitate, lanțurile critice de aprovizionare și sprijinul pentru industrie, în contextul eforturilor comune de restabilire a libertății de navigație în strâmtoare și de limitare a impactului economic”, a afirmat acesta.

Potrivit lui Nicușor Dan, liderii au abordat și susținerea armistițiului din regiune, precum și măsuri pentru redeschiderea rutelor maritime pe termen lung.

„Accentul a fost pus pe susținerea armistițiului din regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării rutelor maritime pe termen lung, în completarea demersurilor diplomatice în curs pentru consolidarea păcii”, a adăugat președintele.

Reuniunea a fost co-prezidată de liderii Franței și Regatului Unit și a reunit aproximativ 40 de șefi de stat și de guvern.

I took part today in the virtual meeting of the new Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative, hosted by the President of France and the Prime Minister of the UK.



We discussed security cooperation, critical supply chains and support to industry, in the context… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 17, 2026

Misiune militară defensivă anunțată de Franța și Marea Britanie

Marea Britanie și Franța vor conduce o misiune militară defensivă pentru protejarea transportului maritim, a confirmat premierul britanic Keir Starmer după reuniune, potrivit SkyNews.

Acesta a declarat că, „de îndată ce condițiile o vor permite”, cele două țări vor lansa o misiune „strict defensivă” pentru a „proteja libertatea de navigație” în strâmtoare.

Starmer a precizat că misiunea va avea ca obiectiv deminarea și protejarea navelor în zona Strâmtorii Ormuz.

„Redeschiderea strâmtorii este o necesitate globală și o responsabilitate globală. Trebuie să acționăm pentru a permite reluarea liberă a fluxurilor de energie și comerț la nivel mondial, pentru a reduce prețurile pentru oamenii care muncesc. Cetățenii noștri trebuie să vadă o revenire la pace și stabilitate, iar noi ne vom face pe deplin partea noastră”, a mai spus Starmer.

Anunțul de vineri al Iranului privind tranzitul de nave prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul a declarat vineri că Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă traficului comercial pe durata armistițiului dintre Israel și Liban, un anunț care a dus la scăderea imediată a prețului petrolului cu 11%.

Ministrul iranian de externe Abbas Araqchi a declarat vineri că tranzitul tuturor navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pentru „perioada rămasă a armistițiului.

Președintele american Donald Trump anunțase joi un armistițiu de 10 zile între Israel și Liban, care a intrat în vigoare la miezul nopții. Iranul ceruse ca Israelul să își oprească operațiunile militare împotriva Libanului, țara din care acționează Hezbollah, o grupare „proxy” a Teheranului.

Armistițiul încheiat anterior între Iran și SUA, cu medierea Pakistanului, nu a inclus și conflictul dintre Liban și Israel, care a atacat țara vecină după ce Hezbollah a lansat lovituri împotriva teritoriului israelian după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie.