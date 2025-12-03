Explicațiile lui Nicușor Dan după ce imaginea sa a fost folosită într-un spot electoral de USR: „Mi-am asumat că sunt în spațiul public”

Imaginile folosite în clipul de promovare a candidatului Cătălin Drulă au fost filmate pe spațiul public, la fel ca alte sute de materiale în care apare președintele și care circulă în mediul online, a explicat Nicușor Dan când a fost întrebat de jurnaliști despre prezența sa într-un spot electoral al USR.

Întrebat dacă a fost informat că se filma acel videoclip, președintele a explicat că „în ziua de 1 decembrie am stat vreo trei ore pe bulevard acolo cu oamenii (n.red. la finalul paradei de 1 Decembrie). După aceea am stat vreo trei ore la recepție. În fiecare din momentele astea, oricine a avut un telefon a putut să facă orice cu el”.

„Am fost la o recepție și mi-am asumat faptul că sunt în spațiul public”, a explicat președintele Nicușor Dan. „Este un material care a fost filmat într-un spațiu public și pe care au voie, așa cum toți, toți ceilalți oameni care au pus materiale de la acea recepție, au voie să-l folosească ca și toți ceilalți”.

Nicușor Dan a mai fost întrebat și dacă la recepție l-a invitat doar pe Cătălin Drulă sau și alți candidați din alegerile pentru București. Președintele a spus că invitațiile au fost trimise către oficiali pe baza unor criterii obiective, iar Drulă a fost invitat pentru că e vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Imaginea lui Nicușor Dan în clipul de promovare al lui Drulă

Pe 2 decembrie, Vlad Voiculescu, președinte al USR București și consilier prezidențial onorific, a postat pe Facebook un videoclip în care discută alături de Nicușor Dan și Cătălin Drulă la recepția organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie la Palatul Cotroceni. În textul postării, Voiculescu îl acuză inclusiv pe Ciprian Ciucu de haosul urbanistic din București.

„Haosul urbanistic din București nu este o întâmplare, este rezultatul unor decizii politice. (…) Din păcate, inclusiv sub conducerea lui Ciprian Ciucu, PNL a ales să nu respecte acel parteneriat cu Nicușor Dan și la sectoare să procedeze la fel ca înainte”, transmite Vlad Voiculescu pe Facebook.

A apărut de mai multe ori alături de Drulă

Președintele a participat pe 2 noiembrie la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă, unde a fost primit cu aplauze și a susținut un discurs.

Pe 26 noiembrie, când a fost în Parlament pentru a prezenta Strategia Națională de Apărare a Țării, la finalul discursului, Nicușor Dan a stat de vorbă și a râs în sala de plen cu mai mulți senatori și deputați, majoritatea de la USR.

El a discutat atunci aproximativ un minut și cu candidatul USR la București, Cătălin Drulă, care este deputat.