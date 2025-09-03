Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan i-a spus că vrea să demisioneze: „Coaliția funcționează și merge înainte”

Nicușor Dan, președintele României, îl desemnează pentru funcția de prim-ministru pe Ilie Bolojan, la Palatul Cotroceni din București, 20 iunie 2025. Inquam Photos / George Călin

„Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo“, a replicat președintele Nicușor Dan când a fost întrebat de un jurnalist, în timpul vizitei de miercuri de la Cernavodă, dacă premierul Ilie Bolojan ia serios în calcul o demisie din fruntea Guvernului.

Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în timpul ședinței de coaliție în care PSD s-a opus actualei forme a proiectului privind reforma administrației locale. Proiectul a fost amânat două săptămâni, iar marți liderii partidelor care formează coaliția s-au deplasat la Cotroceni pentru o discuție cu președintele Nicușor Dan.

Întrebat miercuri dacă i-a „spus premierul Ilie Bolojan dacă a luat în serios acea opțiune de a-și da demisia”, Nicușor Dan a replicat: „Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo. Ce pot eu să vă spun în momentul ăsta este că Coaliția funcționează și merge înainte”, potrivit transcriptului publicat de Administrația Prezidențială.

Jurnalistul a insistat și l-a întrebat dacă există totuși această posibilitate a demisiei, moment în care președintele a repetat: „coaliția funcționează și merge înainte”.

Bolojan, despre varianta demisiei sale

Premierul Ilie Bolojan a afirmat marți, într-o conferință de presă, că dacă nu sunt respectate înţelegerile de la momentul formării Guvernului, „înseamnă că e greu să-ţi exerciţi poziţia de prim-ministru”.

El a răspuns astfel întrebat, marți, în conferința de presă, dacă le-a transmis liderilor coaliției că va demisiona în situaţia în care nu se va ajunge la un acord privind reducerile de cheltuieli din administraţia publică, proiect contestat de PSD.

„Le-am transmis că am avut o înţelegere, că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcţia de premier când s-a format Guvernul României, iar ca să poţi să o exerciţi, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că, dacă aceste lucruri sunt menţinute, stabilitatea politică este un lucru important şi trebuie ţinut cont de ele. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să ne respectăm înţelegerile şi să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că e greu să-ţi exerciţi această poziţie, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru ţară”, a răspuns Ilie Bolojan.

Chestionat, de asemenea, dacă acum există stabilitate în coaliție, Bolojan a spus că „se va vedea la moțiunile de cenzură”.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a mers luni seară în fața plenului reunit al Parlamentului pentru a angaja răspunderea Guvernului pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2, într-un context marcat de tensiunile din coaliție, după ce PSD a blocat pachetul privind reforma administrației publice.