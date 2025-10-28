Nicușor Dan, întrebat de sondajele care dau AUR la 40%: ,Mă îngrijorează componenta pro-Rusia din discurs la care oamenii nu reacționează”

Scorul AUR din sondajele de opinie reprezintă „o realitate” și „exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România”, a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru Cotidianul.

Datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada 6-10 octombrie 2025, arată AUR la 40% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare. Împreună, partidele care formează actuala coaliție de guvernare au 49,1% din intențiile de vot ale românilor. Un alt sondaj INSCOP realizat în septembrie punea AUR la 40,8% din intențiile de vot.

„Ce mă îngrijorează într-o oarecare măsură și ceea ce este obligația noastră să o facem este componenta de pro-Rusia din discursul AUR la care oamenii nu reacționează. Că există un partid populist sau există un narativ populist. Oamenii sunt liberi să creadă că sunt unii care promit și vor face, vor da case de 35.000 de euro. Că statul e mai bun decât privatul, pot să creadă asta”, a declarat Nicușor Dan pentru Cotidianul.

El a subliniat că formațiunea condusă de George Simion copiază în discursul public narativul rusesc.

„Ceea ce noi cred că trebuie să facem cu toții mai mult este să spunem totuși că există un narativ care este copiat după narativul rus, că vrem să ne luptăm cu Rusia, să ducem oamenii în război și tot felul de lucruri din astea care mă îngrijorează pentru că sunt oameni care chiar le cred”, a continuat președintele.

Întrebat dacă AUR poate depăși 50% pentru a fi prezent singur la guvernare, Nicușor Dan a replicat că nu crede că se poate întâmpla acest scenariu.

„Nu vreau să judecăm în tipul acesta de scenarii. Adică nu există o țară europeană în care să avem un partid vădit de orientare pro-rusă care să aibă majoritate”, a afirmat Nicușor Dan.

AUR a obținut 18% din voturi în ultimele alegeri parlamentare care au avut loc în 1 decembrie 2024, pe locul doi după PSD. Următoarele alegeri parlamentare vor avea loc la finalul anului 2028.