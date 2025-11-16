Nicușor Dan, întrebat despre numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal. Critici pentru Parchet: Poate să facă un efort pentru a tranșa cazurile cu suspiciuni privind oameni care reprezintă statul

Președintele explică numirea lui Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA, în funcția de consilier al său prin faptul că dosarul penal al acestuia „a fost deschis de foarte mulți ani, fără a se întâmpla nimic”: „Parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri”.

Nicușor Dan a făcut aceste declarații duminică seară, într-un interviu la România TV, întrebat despre numirea fostului ministru al Sănătătții Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA din decembrie 2023 în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID.

„Mi-am luat toate informațiile. Eu nu o să spun că procurorul are sau nu dreptate. Este un dosar care a fost deschis acum mulți ani și care nu avansează. Parchetul poate să facă un efort pentru a tranșa aceste cazuri. Dacă se întâmplă niște lucruri, evident că atunci trebuie să luăm distanță”, a răspuns Nicușor Dan.

El a amintit de situația în care în timpul mandatului său de primar al Capitalei a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate și a durat patru ani până când instanța supremă a stabilit că nu se află în incompatibilitate.

„Eu cred că noi trebuie să ajungem la un context administrativ în care suspiciunile pe niște oameni care reprezintă statul trebuie rezolvate. Avem 3.000 de procurori, din care unii lucrează foarte mult, alții destul de puțin. Sunt multe lucruri pe eficiența actului de justiție pe care trebuie să le discutăm”, a mai spus Nicușor Dan.

Europarlamentarul Vlad Voiculescu a fost numit, în 13 noiembrie, în echipa de consilieri de la Cotroceni. Vlad Voiculescu este consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat, în decembrie 2023, că a început oficial urmărirea penală pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID, împotriva fostului premier Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă.

În acest dosar, Vlad Voiculescu este urmărit penal pentru abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave (două fapte), și complicitate la abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave. DNA a estimat prejudiciul în acest dosar la un miliard de euro.