Nicușor Dan merge în prima vizită oficială în Franța și se va întâlni cu Emmanuel Macron / Cum arată programul președintelui

Președintele Nicușor Dan pleacă luni, 8 decembrie, în vizită oficială în Franța, prima de la preluarea mandatului. În cadrul vizitei, șeful statului român are programate mai multe întâlniri, între care una cu președintele francez Emmanuel Macron, și primarul Parisului, Anne Hidalgo, a anunțat Admistrația Prezidențială.

Potrivit agendei prezidențiale, luni, de la ora 13.15, președintele Dan îl primește la Cotroceni pe președintele prlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler.

Ulterior, Nicușor Dan va pleca la Paris. Luni seară, de la ora 21.00, Nicușor Dan se va întâlni cu reprezentanții comunității românești la Ambasada României în Franța.

Marți, întâlnire cu Macron

A doua zi a vizitei lui Nicușor Dan, marți, 9 decembrie, va include întâlniri cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele francez Emmanuel Macron.

Întâlnirea cu Macron este programată să aibă loc la ora 14.00, la Palatul Élysée.

Agenda completă a președintelui Nicușor Dan pentru ziua de marți, 9 decembrie, în Franța: