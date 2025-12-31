Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: „2025 a fost un an al încercărilor. În 2026 reforma, responsabilitatea să fie obligații ale statului față de fiecare român”

Preşedintele Nicuşor Dan spune, în mesajul transmis miercuri cu ocazia Anului Nou, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost „un an al încercărilor și al neliniştilor”.

„În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă. Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate”, a transmis președintele Nicușor Dan.

În același timp, 2025 a fost, spune președintele, „un an al rezistenței și al maturității civice”.

„Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și în angajamentele europene și euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că știe să se mobilizeze, să fie solidară și responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare”, a transmis Nicușor Dan.

„Anul Nou ne oferă șansa de a corecta ceea ce nu a funcționat”

Președintele face și un apel pentru 2026.

„Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român”, mai scrie Nicușor Dan.

„România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii. Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică”, a mai transmis președintele.

„Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes. Vă doresc tuturor sănătate, liniște și puterea de a privi cu speranță spre viitor. La mulți ani tuturor românilor, oriunde v-ați afla!”, a încheiat președintele.