Nicușor Dan, mesaj după ședința cu liderii coaliției: „Suntem într-un proces clar de stabilizare”

Președintele Nicușor Dan a convocat marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare, în cadrul căreia „a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării”, conform Administrației Prezidențiale. „Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a transmis șeful statului, după întâlnire.

„Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public”, menționează Administrația Prezidențială, într-un comunicat de presă.

Conform aceleiași surse, în cadrul întâlnirii ministrul Finanțelor a prezentat cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare.

„Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice”, precizează comunicatul emis de Palatul Cotroceni.

De asemenea, președintele Nicușor Dan a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, „reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară”.

„Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului”, a mai transmis Administrația Prezidenția, în urma consultărilor de marți, 23 septembrie.

Mesajul lui Nicușor Dan, după ședința cu liderii coaliției:

„ Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat.

Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari.

Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare.”

Șeful statului s-a întâlnit cu liderii coaliției de guvernare, de la ora 11:00.

Citește și Nicușor Dan i-a convocat marți la Cotroceni pe liderii coaliției înainte de ședința de la Guvern

Agenda discuţiilor nu a fost comunicată public, însă liderii partidelor erau așteptați să discute cu preşedintele Dan despre subiectele care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază şi anticipata decizie a Curţii Constituţionale (CCR) cu privire la legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului.

CCR urmează să discute miercuri sesizarea Înaltei Curți de Casație de Justiție (ICCJ) în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului.

Tot marți, liderii partidelor care formează guvernarea s-au întâlnit la sediul Guvernului în jurul orei 14:15, după întâlnirea pe care au avut-o la Cotroceni cu șeful statului.

Conform surselor HotNews, liderii PSD, PNL, USR și Minorități au decis prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază cu încă șase luni, adică până la finalul lunii martie 2026.

Citește și Coaliția a decis prelungirea plafonării adaosului comercial la produsele de bază pentru încă 6 luni, așa cum a cerut PSD

Decizia vine la finalul a peste două săptămâni de contre în coaliție privind acest subiect, după ce PSD a cerut insistent prelungirea, iar premierul Ilie Bolojan s-a opus inițial.