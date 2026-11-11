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Nicușor Dan ne demonstrează cum arată o țară croșetată de mâna unui singur om. Conferința de presă de la Cotroceni a confirmat informațiile din culise

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Datorită discuției maraton, tonului calm ales de șeful statului și diversității temelor lansate de jurnaliști în numele publicului, Nicușor Dan a fost văzut acum de toți românii care vor să-l cunoască. A fost văzut ca manager, ca administrator de bloc, ca șeful pe care îl ai, fie că l-ai ales sau nu. 

  • Și cum conduce Nicușor Dan? La avarie. De ce? „Președinția nu mai crede într-un viitor european și democratic pentru România”.
  • Orice angajat, manager și lucrător din România are lângă el astfel de exemple.  
  • Cum arată scenele de la Palatul Cotroceni? Le descriu cei din interior.