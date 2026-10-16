Nicușor Dan, noi detalii despre dronele care au lovit nave în Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că nu poate spune tehnic că dronele care au lovit nave în Marea Neagră sunt rusești, dar că atacurile au avut loc într-un coridor folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri.

Întrebat vineri dimineață, într-un interviu acordat Bloomberg, dacă dronele identificate în ultimele zile în Marea Neagră sunt rusești, șeful statului a răspuns:

„În acest moment, nu putem spune tehnic că sunt rusești. Pentru că am avut sute de drone aeriene care au intrat pe teritoriul României, putem spune despre mare parte dintre ele că sunt rusești. Avem bucăți din ele care conțin componente rusești. Drone care, în timpul războiului, au fost deviate pe teritoriul României”.

De asemenea, Nicușor Dan a spus că „drona care a venit pe apă atacă un coridor naval folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri spre Bosfor și spre alte părți ale lumii. E un coridor folosit de ucraineni, și nu există vreun motiv să fie atacat de altcineva”.

„Rusia încearcă să crească tensiunea”

Președintele a declarat că Rusia crește presiunea, nu doar în regiunea Mării Negre, ci în toată Europa, în Estonia și în regiunea baltică.

„Rusia încearcă să crească tensiunea între societățile europene și răspunsul nostru trebuie să fie să continuăm să sprijinim Ucraina”, a adăugat el.

În plus, Nicușor Dan a declarat că România va proceda la fel ca anul trecut – va cere aliaților ajutor în aceea ce privește capabilitățile militare până când vor ajunge echipamentele contractate prin programul european de înarmare SAFE.

Întâlnire cu premierul bulgar și șeful NATO

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul bulgar, Rumen Radev, s-au întâlnit joi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră ca urmare a ultimelor incidente în care nave comerciale au fost scufundate de drone.

Președintele Nicușor Dan a spus, la finalul întâlnirii, că este „nevoie de echipamente pentru un nou tip de provocare”.

Mark Rutte a catalogat discuțiile ca fiind „bune”:

„NATO și-a consolidat poziția de-a lungul flancului estic, inclusiv prin sporirea capacităților de combatere a dronelor. NATO va continua să colaboreze strâns cu aliații noștri din Marea Neagră, adaptându-și poziția de descurajare și apărare în funcție de necesități”, a scris Rutte.

Nave scufundate în Marea Neagră

Întâlnirea vine după o serie de incidente în Marea Neagră în care nave comerciale au fost lovite de drone. O navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord.

Nu se știe încă dacă nava a fost lovită de dronă, însă noaptea trecută patru avioane de luptă F-18 și F-16 au fost ridicate după ce radarele MApN au detectat un grup de drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

A fost al doilea incident din ultimele 12 ore în care o navă comercială a luat foc tot în apele teritoriale românești, în zona Sulina. Ministrul Apărării a anunțat că sunt verificări pentru a stabili dacă nava care a luat foc miercuri seară a fost lovită de dronă.