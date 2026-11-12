Nicușor Dan, noi referiri la AUR după conferința de presă de la Cotroceni: „Dialogul cu susținătorii AUR este necesar”

Președintele Nicușor Dan a făcut joi scurte precizări după conferința de presă pe care a susținut-o marți seară la Palatul Cotroceni, după ce declarațiile șefului statului au declanșat critici în spațiul public, inclusiv despre modul în care și-a argumentat decizia despre excluderea AUR din orice fel de formulă de guvernare.

Șeful statului a pledat pentru un dialog cu susținătorii formațiunii conduse de George Simion.

„Înțeleg nemulțumirea românilor față de modul în care funcționează statul. Am cunoscut-o direct, prin sute de proteste și acțiuni în instanță. Tocmai de aceea, consider că dialogul cu susținătorii AUR este necesar. Diferențele de opinie nu trebuie să ne împiedice să ne ascultăm unii pe ceilalți”, a afirmat Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Dar responsabilitatea politică presupune mai mult decât exprimarea nemulțumirilor”, a continuat președintele.

Potrivit șefului statului, un partid „care reprezintă milioane de cetățeni are datoria să depășească etapa protestului și să prezinte soluții concrete pentru problemele societății”.

Ce a spus Nicușor Dan despre AUR

„De ce am exclus AUR de la guvernare?”, a fost una din întrebările pe care președintele Nicușor Dan și-a adresat-o singur și la care a încercat să răspundă în conferința de presă de marți seară, în contextul instalării noului guvern și al crizei politice care s-a prelungit timp de cinci luni în țara noastră.

„AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de ţară”, a fost principalul argument adus de șeful statului.

„Aici o să încep tangențial o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia și îmi pare rău că n-am avut mai multe ocazii de a dialog și cumva dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane. Am simpatie și pentru că am fost în situația de a critica statul, am fost în situația de a participa la proteste, cred că la câteva sute, de a da statul în judecată cred că de sute de ori. Înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român. Este principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR”, a declarat Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, în conferința care a durat peste două ore și jumătate.

„Numai că dacă ești partid politic, care reprezinți milioane de oameni, nu mai e suficient să protestezi și trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, de predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi”, a adăugat președintele.

„Ca să o spun foarte, foarte direct. AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de țară”, a continuat șeful statului, care în mod constant, în încercările anterioare de formare a unui nou Executiv a respins varianta prezenței formațiunii conduse de George Simion în orice fel de coaliție de guvernare.

„Nu trebuie să demonstrez că AUR este un partid populist. E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare. AUR este considerat populist de întreaga piață financiară. Am câteva zeci de studii care spun că într-o țară în care un partid populist ajunge la guvernare automat crește rata dobânzii cu care respectiva țară se împrumută”, a precizat președintele.

„Partid izolaționist”

De asemenea, Nicușor Dan a catalogat AUR drept un „partid izolaționist” și a spus că formațiunea nu prezintă încredere pe mai multe paliere.

„Un palier financiar – nu au un plan de țară care să fie sustenabil. Ei spun că reduc taxele, dar în același timp vor răscumpăra toate investițiile pe care companii străine le-au făcut în exploatare, că vor reindustrializa România, dar niciodată nu spun cu ce bani și oamenii care ne împrumută vor să știe care este planul cu plus și cu minus în financiar și planul ăsta nu există. Apoi, când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, pe care l-am văzut inclusiv în Parlamentul României, e previzibil că, odată ajuns la putere, va crea nenumărate conflicte instituționale și va afecta stabilitatea și funcționarea administrației”, a susținut șeful statului.

De asemenea, președintele a amintit de declarațiile liderilor formațiunii împotriva Occidentului.

„Și bineînțeles că avem toate declarațiile împotriva Occidentului, împotriva băncilor, împotriva investitorilor străini, împotriva unor țări care au investiții în România. Adică, dacă ești consultant economic și vine o firmă, o companie franceză, și te întreabă dacă să investească în România, tu, consultant economic, îți aduci aminte că ai un partid AUR la guvernare al cărui președinte a declarat că Franța e o dictatură, comparabilă cu Iranul, că președintele Franței e un dictator, că România e colonie franceză. Și atunci îi spui, din toată plaja de investiții posibile, mai bine nu România de data asta. Poate îți aduci aminte și că e un partid care a spus că dă case cu 35.000 de euro și a luat datele din buletinele multor români și după aceea a spus că e un marketing electoral”, a mai afirmat președintele.

Pe de altă parte, Nicușor Dan s-a referit și la implicațiile în plan extern ale venirii AUR în Guvern.

„Trec la jumătatea a doua, la partea externă și de securitate. Pentru că AUR este un partid izolaționist. Ce înseamnă asta? Un partid care spune că nu îl interesează, cumva, relațiile cu partenerii. Și, dacă în economie e nevoie de încredere pentru ca, printre altele, să te integrezi în lanțuri de producție care să îți aducă o dezvoltare economică, în securitate încrederea este cu atât mai importantă. Pentru că nu poți să ai securitate fără să fii integrat într-o rețea de securitate cu partenerii. Și integrarea asta înseamnă încredere, pentru că a avea un parteneriat înseamnă că acel partener îți dezvăluie niște informații care sunt sensibile pentru propria sa securitate. Și asta nu există fără încredere”, a mai spus președintele.

El a continuat cu câteva exemple cu privire la cum se raportează AUR la diferiți parteneri.

„Statele Unite și NATO. Poți să ai încredere în AUR, când partidul a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva Legii de doborâre a dronelor? Sau când ți-a mulțumit că ai exclus țara lui din Visa Waiver? Sau că îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică pe care o va reevalua? Sau că îl susține pe un anume Georgescu care a zis că baza ‘Mihail Kogălniceanu’ este construită pentru a ataca Rusia? Adică cum vrei să aduci trupe americane și NATO în România când ai la guvernare un partid care spune că baza în care vrei tu să aduci e făcută ca să atace Rusia? Pe Uniunea Europeană – cum poți cu AUR la guvernare să te integrezi în mecanisme europene pe Flancul Estic, când acest partid spune: conducerea degenerată de la Bruxelles, comisari sovietici, dictatura în Europa impusă de Ursula și de Macron sau care, printr-un gest simbolic, taie tortul care reprezintă integritatea teritorială a unui stat european. Cum vei păstra Franța națiune-cadru în România? Adică acea țară care coordonează eforturile tuturor aliaților de apărare a României, când, așa cum am spus, Franța e o dictatură ca Iranul și toate lucrurile pe care le-am spus. Cum poți continua procesul de aderare a Moldovei la UE cu un partid la guvernare care spune că Maia Sandu a furat alegerile din Moldova și că Moldova e o dictatură susținută de Comisia Europeană și de von der Leyen?”, a precizat șeful statului.

„Și ca să rezum răspunsul la această întrebare: o prezență AUR la guvernare duce la partenerii noștri întrebarea legitimă dacă România va continua să își respecte angajamentele pe care și le-a luat”, a conchis Nicușor Dan.