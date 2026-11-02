Nicuşor Dan o felicită pe Iliana Iotova pentru câștigarea alegerilor din Bulgaria. „Sunt multe pe care le putem face, începând cu Marea Neagră”

Preşedintele Nicuşor Dan a felicitat-o luni pe Iliana Iotova, care a devenit președintă a Bulgariei în urma alegerilor de duminică, și a spus că așteaptă „cu plăcere” să o primească în curând în România.

„Felicitări Iliana Iotova pentru alegerea în funcţia de preşedinte al Bulgariei! Aştept cu interes să continuăm colaborarea noastră strânsă şi să aprofundăm cooperarea dintre ţările noastre”, a scris Nicușor Dan, pe contul său de X.

Președintele i-a mai transmis Ilianei Iotova că „în calitate de vecini, parteneri în Uniunea Europeană şi aliaţi în NATO, putem face multe lucruri împreună pentru securitatea şi dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră”.

„Aştept cu interes să o întâmpin în curând pe preşedinta Iotova în România”, a mai scris preşedintele Nicuşor Dan pe X.

Congratulations to @IlianaIotova on her election as President of Bulgaria! I look forward to continuing our close work together and to deepening cooperation between our countries. As neighbours, EU partners and NATO allies, there is much we can do together for the security and development of our region, starting with the Black Sea. I look forward to welcoming President Iotova to Romania soon. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 2, 2026

Prezidențialele din Bulgaria, ținute pe fondul loviturilor pe Marea Neagră

Președinta interimară a Bulgariei, Iliana Iotova, a câștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale cu avans de 18% dintre voturi, potrivit rezultatelor aproape complete publicate luni de Comisia Electorală Centrală, transmite Reuters.

Ea devine astfel prima prima femeie aleasă în funcția de șef al statului la sud de Dunăre.

După centralizarea a 99,95% din procesele-verbale ale secțiilor de votare, tandemul Iotova-Valchev a obținut 57,58% din voturi, adică aproximativ 1,1 milioane de voturi, în timp ce adversarii lor, Andrei Ghiurov și Georgi Kandev, au obținut 39,47%, adică aproximativ 749.500 de voturi.

Alegerile prezidențiale au avut loc pe fondul unei serii de atacuri cu drone asupra navelor comerciale în largul coastelor bulgărești și românești de la Marea Neagră în ultima lună, care au stârnit condamnări internaționale și îngrijorări cu privire la extinderea conflictului din Ucraina, notează Reuters.

Ambii candidați principali la președinție au condamnat atacurile. Prim-ministrul Rumen Radev, care o susține pe Iotova, a declarat că atacurile „sunt în beneficiul Federației Ruse”. Cei doi candidați au solicitat amândoi o soluționare diplomatică a războiului.