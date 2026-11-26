Preşedintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea extraordinară a Consiliului European unde se va discuta despre viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Potrivit agendei președintelui, Nicuşor Dan va participa, joi, de la 10.15, la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, prezidată împreună cu Preşedinta Consiliului de Miniştri al Italiei, Giorgia Meloni, în Clădirea Europa de la Bruxelles.

La ora 11.00, şeful statului va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Nicușor Dan va fi prezent la reuniunea Euro Summit în format incluziv, la reuniunea Consiliului European cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola şi la un dejun de lucru în format UE-27.

„România vrea să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget al UE”

Nicuşor Dan a declarat, miercuri, pe Facebook, că delegaţia României face „toate demersurile necesare pentru ca România să obţină o alocare consistentă” din viitorul buget al Uniunii Europene.

„Am avut o discuție cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii, în pregătirea Consiliului European Extraordinar care începe mâine (joi n.r.). Am analizat și agreat poziția României în negocierile complexe privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034”, a scris Nicușor Dan, pe Facebook.

El a amintit că pregătirea acestui moment a inclus şi o consultare publică, organizată marţi la Administraţia Prezidenţială, la care au participat reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic şi alte părţi interesate, pentru a integra perspective şi priorităţi diverse în definirea poziţiei României.

„Împreună cu Guvernul și cu ceilalți actori relevanți facem toate demersurile necesare pentru ca România să obțină o alocare cât mai consistentă din viitorul buget european și resursele necesare pentru susținerea priorităților sale de dezvoltare. Susținem, în continuare, un buget european ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii”, a continuat prețedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că România nu susţine reduceri substanţiale ale bugetului european.

„Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană. Negocierile de la Consiliul European de zilele viitoare vor fi dificile, dar tocmai într-un asemenea moment avem nevoie de mai multă solidaritate și de o viziune comună”, a conchis șeful statului.