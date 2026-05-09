Nicușor Dan: „Pentru România, 20 de ani de UE au însemnat modenizare și creșterea nivelului de trai / Există o corupție care îi sfidează pe români”

Românii o duc astăzi „mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani”, iar apartenența României în UE a însemnat modernizare și creșterea nivelului de trai, spune președintele Nicușor Dan, într-o declarație transmisă în direct de la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două moment legate între ei, sunt legate de destinul occidental al României. Și e util în momente ca astea să ieșim din logica momentului și să avem o privire de ansamblu”, a transmis sâmbătă Nicușor Dan.

„UE a însemnat în primul rând pace în Europa și pacea aduce prosperitate și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem războiul care se desfășoară lângă noi. Pentru România, 20 de ani de UE au însemnat modenizare și mai ales creșterea nivelului de trai. Salariul mediu a crescut de trei ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din UE.

E adevărat că în România diferența dintre salariile mari și mici e mai mare decât în alte locuri din Europa. Și e adevărat că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici. Însă, dacă tragem linie, după 20 de ani, romanii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani”, a mai transmis Nicușor Dan.

Bilanțul apartenenței României la UE

În continuare, președintele a prezentat câteva cifre despre România în UE.

„România în acești 20 de ani a plătit 36 miliarde de euro și a încasat 110, deci o diferență de 74 miliarde de euro, venituri nete ale României în această perioadă,.Din acestea, 45 miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești. Avem 4 mii de kilometri de drumuri construite sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești, biserici, cetăți, castele, muzee…”, a mai spus președintele.

„Cred eu că exact acum, de ziua Europei, trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu logici, să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, pentru că Europa, din păcate, e un subiect care divizează societatea noastră și în loc de dezbatere avem lozinci”, a spus președintele.

„Europa a făcut greșeli”

De asemenea, președintele a spus că „Europa a făcut greșeli” și a dat câteva exempe:

„Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, a fost o greșeală. Când în politica de mediu, evident justificată, și-a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea și asta a fost o greșeală. Când pe mai multe subiecte a acționat ideologic, a fost o greșeală. Însă Europa este o construcție democratică și toate astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene și mie îmi pare rău că tipul acesta de dezbateri interioare foarte puternice sunt reflectate mult prea puțin în media din România”, a mai spus Nicușor Dan.

„E adevărat că România a fost slabă”

În același timp, președintele a spus că România a fost de multe ori slabă în discuţiile din interiorul Uniunii Europene şi nu şi-a apărat în mod coerent obiectivele”.

„Suntem in momentul în care România e credibilă, ştie să acţioneze în cadrul Uniunii Europene, ştie să facă alianţe pentru a-şi susţine politicile şi deci ştie să-şi apere interesele asa cum alte ţări din Uniune o fac, deci să spunem că liderii români se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo nu e altceva decât o lozincă care ne îndepărtează de dezbaterea reală despre unde trebuie să fie România în UE, a afirmat Nicuşor Dan.

Şeful statului s-a referit şi la relaţia cu SUA.

„Europa şi România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu SUA şi România e un susţinător al unui astfel de parteneriat”, a spus Nicușor Dan.

Mesajul președintelui vine după ce Administrația prezidențială a anunțat miercuri că a decis să anuleze recepția oficială ce urma să aibă loc în această seară la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei.

Cu o zi înainte de anunțul anulării recepției, Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiunea de cenzură PSD-AUR, votată de 281 de parlamentari.

Potrivit anunțului făcut de Palatul Cotroceni, „această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”.