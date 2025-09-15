Nicușor Dan, prima reacție după intrarea dronei rusești în spațiul României / Cum a răspuns când i s-a transmis, în direct, cea mai nouă informație anunțată de Polonia

Președintele Nicușor Dan a reacționat prima dată, luni seară, după ce o dronă a intrat pe teritoriul României, în weekend, precizând că „știm că este rusească” și cât timp a zburat ea în spațiul nostru aerian. De asemenea, șeful statului a dat asigurări românilor că „suntem în siguranță”, în contextul recent legat de pătrunderea mai multor drone rusești în Polonia, un alt stat membru NATO.

„Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranță. Noi suntem în NATO. Colaborăm cu partenerii, NATO funcționează, ăsta e lucrul cel mai important. Incidentul cel mai important a fost cel cu 19 drone în Polonia, e dovedit că au venit din Rusia. Reacția NATO a fost foarte fermă. Înseamnă că există determinare de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO, așa cum a spus și secretarul general al alianței, Mark Rutte. Faptul că au fost doborâte arată că există determinare în cadrul NATO”, a răspuns Nicușor Dan, într-un interviu acordat Antena 3 CNN, întrebat în direct despre un breaking news relatat tocmai atunci de agenția de presă Reuters cu privire la Polonia.

Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra unor clădiri guvernamentale

Serviciul de Protecție al Statului din Polonia (SOP) a neutralizat o dronă care opera deasupra unor locații guvernamentale sensibile, inclusiv strada Parkowa și Palatul Belweder, a anunțat premierul polonez Donald Tusk, într-un mesaj publicat luni seară pe rețeaua de socializare X, pe fondul tensiunilor regionale accentuate în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian.

Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul, iar poliția investighează circumstanțele incidentului, a adăugat Tusk.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Precizările lui Nicușor Dan despre drona care a intrat în România:

„Mesajul meu e de încredere pentru români, pe de o parte, pe de altă parte – de continuare a eforturilor care nu sunt plăcute. Nu e plăcut să dai bani la armată”, a precizat șeful statului, revenind la chestiunea legată de drona rusească care a zburat pe teritoriul țării noastre.

„Știm că este rusească. Știm și intervalul de timp cât a zburat pe teritoriul românesc”, a spus Nicușor Dan, la insistența moderatorului.

„Nu pot să spun (dacă trebuia doborâtă, n.r.). Tot timpul e o discuție. După legea votată, există cadrul legal pentru doborâre, nu trebuie să dea ordin nici președintele, nici ministrul, ci comandantul operațiunii. Comandantul operațiunii pe pază trebuia să decidă. E o decizie de la caz la caz, dacă o dobori poți risca pagube colaterale”, a mai spus președintele.

Aceasta a fost prima reacție a șefului statului, după incidentul din weekend.

De asemenea, el a oferit detalii și despre operațiunea NATO „Eastern Sentry”, demarată de aliații din cadrul alianței militare pe flancul estic.

„Există disponibilitatea pentru întărirea flancului estic. Este și o discuție tehnică în care să vedem cât poate contribui fiecare țară care nu e în flancul estic la întărirea acestuia. E o discuție care se va încheia în două-trei săptămâni”, a spus Nicușor Dan.

Ce au transmis oficialii români până acum despre drona rusească

O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, la ora 18:05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei, a anunțat Ministerul Apărării (MApN).

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina. Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ținta, vizual și radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluției. Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”, a precizat MApN.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a scris pe Facebook că piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.

Moșteanu a precizat, luni, la Antena 3, că a analizat raportul complet al misiunii și a discutat inclusiv cu pilotul care a condus formația de F-16: „Scrie clar în raport, și pilotul a confirmat că e vorba de o dronă rusească, folosită de ruși ca să atace Ucraina. Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voiau? O poză cu eticheta? Dar, e stilul Rusiei de a nega evidențele, nu e nimic nou”.

Ambasadorul rus la București a fost convocat la MAE după acest incident, la numai trei zile după ce anterior fusese chemat în legătură cu dronele rusești care au violat spațiul aerian al Poloniei. În replică, misiunea diplomatică a ironizat MApN privind incidentul de sâmbătă.

„Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat”, a transmis Ambasada Federației Ruse la București.

Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a reacționat la declarațiile Rusiei, spunând că „au aceeaşi abordare pe care au avut-o când a început războiul din Ucraina şi l-au numit operaţiune specială”.

Ministra de Externe a fost întrebată, la Digi 24, despre mesajul Ambasadei Rusiei la București, după ce ambasadorul a fost convocat la MAE.

„Cu siguranţă ruşii nu au nevoie de noi să le spunem că drona lor este a lor. Au aceeaşi abordare pe care au avut-o când a început, practic, războiul din Ucraina şi l-au numit ca operaţiune specială, nu război. Faptul că încearcă să folosească cuvinte diferite nu schimbă cu nimic realitatea. (..) Nimeni nu are o miză să-i convingă pe ruşi că drona rusească este a Rusiei, din moment ce ei ştiu foarte bine acest lucru. Şi tentativele pe care le au de a schimba realitatea, folosind aceste tipuri de discurs, nu sunt tentative care vor reuşi. De altfel, dacă ei au crezut că această provocare va intimida sau încercările lor de a micşora solidaritatea europeană o să fie încercări cu succes, se înşală”, a spus Țoiu.

„De fiecare dată când există provocări ale spaţului comun, aliat, ale spaţului Uniunii Europene, ce se întâmplă este că noi folosim momentele respective pentru a intensifica dialogul dintre noi, pentru a creşte solidaritatea şi pentru a creşte mecanismele în care ne sincronizăm împreună deciziile, aşa cum se întâmplă şi va continua să se întâmple şi pe apărarea care ţine de Flancul Estic”, a adăugat șefa diplomației române.