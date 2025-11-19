VIDEO Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, audiat în Congresul american

Îniante ca ambasadorul să vorbească, o membră a Congresului a atras atenția că retragerea trupelor americane „nu este un semnal de pace” și că „trebuie să rămânem alături de România, pentru că România participă la siguranțța Americii în privința apărării de rachetele balistice”, referindu-se la baza de la Deveselu.

Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, a fost audiat joi în Comisia pentru Afaceri Externe

din Congresul SUA pentru a putea fi validată oficial numirea lui.

„Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a apărea în fața dumneavoastră azi, din postura de persoană nominalizată de președintele Trump pentru funcția de ambasador în România. Îi sunt recunoscător președintelui Trump și secretarului Rubio (Marco Rubio, șeful diplomației americane, n.r.) pentru încrederea lor în mine. Este o incredibilă onoare să apar în fața acestui comitet”, le-a spus Darryl Nirenberg membrilor comisiei din Senatul SUA care l-au audiat.

„Este extrem de importan pentru mine să fiu nominalizat ca ambasador în România. Bunicii mei au emigrat în această țară din estul Europei (…) și am văzut o istorie neașteptată cum se desfășoară, când zidul Berlinului a căzut și poporul român și-a câștigat libertatea față de comunism. Dacă voi fi numit, se va închide un cerc complet. România este un aliat cheie al NATO, poziționată sa la Marea Neagră și vecinătatea cu Ucraina îi oferă un rol strategic”, a mai declarat el.

„Mă voi concentra pe securitatea americanilor care servesc, lucrează sau vizitează țara. (…) Relațiile cu România sunt în cel mai important punct din istoria colaborării româno-americană”, a subliniat viitorul ambasador în fața membrilor comisiei.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat anterior, în primăvara acestui an, că noul ambasador al Washingtonului la Bucureşti va fi Darryl Nirenberg. Avocat cu o experienţă de peste 40 de ani, el a fost timp de 14 ani și consilier al comisiei de relații externe din Senatul SUA.

Dacă va fi confirmat de Congres, el va fi principalul reprezentant al SUA în România, responsabil de cooperarea strategică, de securitate, de relațiile economice și de agenda bilaterală în regiune.

Audierea acestuia de către parlamentarii americani poate fi urmărită AICI.

Cine este Darryl Nirenberg

În primăvară, la momentul propunerii de către președintele Donald Trump, Darryl Nirenberg apărea ca partener într-o firmă de de avocatură de prestigiu din Washington, Steptoe.

„Darryl Nirenberg promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, a agențiilor federale și a Casei Albe, fiind specializat în gestionarea problemelor complexe și adesea controversate. Este o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină în mod eficient cunoștințele de fond, expertiza procedurală și legăturile puternice cu factorii de decizie politică pentru a obține rezultate clare pentru clienți”, scrie pe site-ul firmei de avocatură.

Aceasta precizează că el a ocupat înainte timp de 14 ani poziții importante în Senat, inclusiv în calitate de consilier al Comitetului Senatorial pentru Relații Externe.

În Congresul american, Nirenberg și-a câștigat reputația de a putea colabora cu democrații și de a promova colaborarea bipartizană pentru a obține rezultate, mai afirmă Steptoe.

Nirenberg a candidat pentru consiliul local din Alexandria

Nirenberg a candidat din partea republicanilor în 2021 pentru consiliul local al orașului Alexandria aflat la sud de Washington, unde trăiește cu familia sa.

El nu a obținut destule voturi pentru a deveni unul dintre cei șase consilieri ai orașului cu peste 150.000 de locuitori.

Potrivit site-ului său de campanie, Nirenberg locuiește de peste 25 de ani în Alexandria. A crescut într-un orășel din nordul statului New York, unde a mers la o școală de stat și a jucat baseball și fotbal.

„Darryl și-a plătit singur studiile universitare și facultatea de drept, câștigând bani distribuind ziare, livrând alimente pentru un magazin de cartier, zugrăvind case, muncind la un magazin alimentar, servind la mese într-o stațiune din Catskills sau la Key Bridge Marriott din Rosslyn și din propria afacere cu bomboane premium vândute dintr-un stand de pe marginea drumului.

În ziua în care a absolvit Universitatea Colgate, Darryl s-a mutat în Alexandria și și-a găsit un loc de muncă în Congresul american, în timp ce seara era iar ospătar la Marriott.

În timp ce lucra ca angajat al Senatului, Darryl a urmat cursurile serale ale Facultății de Drept de la Universitatea George Washington. După o carieră de paisprezece ani în Senat, în care și-a câștigat reputația de a colabora cu celălalt partid pentru a găsi un teren comun și a obține rezultate, Darryl a intrat în sectorul privat, practicând avocatura la două mari firme de avocatură bipartizane din Washington”, se mai spune pe site-ul său de campanie.

Ce a spus Trump despre Nirenberg

Președintele american Donald Trump a anunțat, pe 21 mai, că republicanul Darryl Nirenberg va fi noul ambasador la București.

Anunțul lui Donald Trump a venit la o zi după ce reprezentanța diplomatică a SUA la București a anunțat retragerea oficială din funcție a ambasadoarei Kathleen Kavalec.

„Am plăcerea de a anunța că Darryl Nirenberg va fi următorul ambasador al Statelor Unite în România“, a scris la acel moment, pe rețeaua sa Truth Social, Donald Trump, adăugând că Nirember are 40 de ani de experiență în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relații externe a Senatului.

„Un mândru absolvent al Universității Colgate și al Facultății de Drept a Universității George Washington, Darryl a fost, și va continua să fie, un luptător neobosit pentru programul meu America pe primul loc. El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susținem parteneriatul nostru militar și să promovăm și să apărăm interesele economice și de securitate ale Americii în străinătate. Felicitări Darryl!”, a adăugat președintele american.

Știre în curs de actualizare