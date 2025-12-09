VIDEO Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în a doua zi a vizitei de stat în Franța. Ce se mai află pe agenda președintelui

Nicușor Dan a fost întâmpinat cu garda de onoare la sosirea la Palatul Elysee, potrivit imaginilor publicate de Administrația Prezidențială.

La Elysee, Nicușor Dan urmează să aibă un dejun de lucru cu președintele francez. Pe agenda președintelui nu sunt prevăzute declarații de presă după această întrevedere.

Din delegația șefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei și ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidențiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu și Radu Burnete.

Vizită de lucru de două zile

Întâlnirea de la Palatul Elysee are loc în a doua zi a turneului de două zile pe care președintele Nicușor Dan îl efectuează în Franța. Ieri, șeful statului s-a întâlnit cu membri ai comunității de români la Ambasada României la Paris.

Ziua de marți a început cu o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze și o întrevedere separată cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Cu această ocazie, cei doi au inaugurat aleea „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

La această din urmă, din delegația lui Nicușor Dan a făcut parte și Dominic Fritz, primar al Timișoarei și președinte USR. Fritz a făcut parte și din delegația cu care Nicușor Dan a mers în Germania în iulie 2025.

Ziua se termină cu o vizită la fabrica Thales, una din cele mai mari companii de echipamente militare și aerospațiale din lume.

Interviuri în presa franceză

Cu ocazia vizitei în Franța, Nicușor Dan a oferit un interviu pentru Le Monde. Șeful statului a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale de acum un an, o decizie despre care a precizat că a fost „fără îndoială” bună.

Noi critici la activitatea DNA, promisiuni pentru transparentizarea a ceea ce a aflat statul despre influența Rusiei în România și raportarea românilor la corupție au fost temele atinse în interviul oferit de președintele Nicușor Dan.