Nicușor Dan, reacție după ce Sorin Grindeanu l-a atacat public pe premierul Bolojan: „Asta este opinia mea”

Preşedintele Nicuşor Dan spune că „nu este în regulă” ca partidele din coaliţie să se atace între ele, ca reacție la atacul lansat duminică de liderul PSD Sorin Grindeanu la adresa premierului Ilie Bolojan, în timpul discursului de la dezbaterea moțiunile de cenzură.

„Nu este în regulă ca partidele din coaliție să se atace între ele. Asta este opinia mea pentru că au libertatea să facă ce vor”, a declarat luni președintele Nicușor Dan.

„Numai că noi suntem într-o situaţie în care avem patru partide şi minorităţile la guvernare şi aceste partide împreună iau nişte măsuri care au costuri sociale importante şi atunci în opinia mea, ar trebui să fie bloc unit”, a mai explicat Nicuşor Dan.

El a mai fost întrebat dacă nu i se pare excesivă utilizarea procedurii de asumare a răspunderii pe pachetele de măsuri.

„E o măsură necesară într-o perioadă de criză”, a răspuns preşedintele.

Ce i-a transmis Grindeanu lui Bolojan

Duminică, președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a declarat, în Parlament, la dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură iniţiate de AUR, că PSD nu va vota nicio moţiune, aceste moţiuni ale AUR fiind în opinia sa doar un exerciţiu de pură demagogie.

Pe de altă parte, el a mai spus că „România nu are nevoie de austeritate extremă”.

„Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune”, a afirmat Grindeanu, fără să îl numească pe Ilie Bolojan, dar făcând referire la măsurile sale fiscale.

„Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcţie clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem şi nu ne lăsăm şantajaţi!”, a mai spus Sorin Grindeanu.