Nicușor Dan, replică scurtă pentru Laura Codruța Kovesi, care îi urase „un somn bun”

Președintele Nicușor Dan a reacționat marți seară, la solicitarea HotNews, la declarația făcută în luna mai de Laura Codruța Kovesi, atunci șefa Parchetului European (EPPO), care îi urase „mult somn, un somn bun”, după ce șeful statului afirmase că este „înclinat să creadă” că au existat abuzuri în perioada în care aceasta a condus DNA.

Întrebat de HotNews ce părere are despre declarația neașteptată a Laurei Codruța Kovesi, Nicușor Dan a răspuns: „E o declarație neașteptată pentru o doamnă”.

În luna mai, Kovesi a fost întrebată, în cadrul unui interviu la Context.ro, despre afirmațiile lui Nicușor Dan privind posibile abuzuri în perioada în care ea a condus Direcția Națională Anticorupție (DNA).

„Faptul că ai obținut un scor bun la olimpiade internaționale de matematică nu te califică să faci astfel de afirmații. Și cu siguranță funcția de președinte al României este o funcție dificilă, stresantă, obositoare. Îi doresc președintelui mult somn, un somn bun. Țara are nevoie de el să revină în formă bună”, a declarat atunci șefa Parchetului European.

Urmăriți LIVE cele mai importante declarații ale președintelui Nicușor Dan, în conferința de presă organizată luni seară la Palatul Cotroceni