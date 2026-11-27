Președintele Nicușor Dan susține că decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din 2024 „nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească”, însă asta „nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”.

Șeful statului a revenit vineri cu precizări, după aproape trei ore după ce a declarat că scrutinul prezidențial de acum doi ani nu a fost anulat de Curtea Constituțională din cauza influenței Rusiei.

Într-o postare pe Facebook, președintele spune că s-a referit, strict din punct de vedere juridic, la decizia CCR, dar că asta nu înseamnă că Rusia nu a încercat să manipuleze alegerile.

„Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles”, începe postarea președintelui de pe Facebook.

El adaugă apoi că ceea ce a dorit de fapt să transmită public a fost „doar că din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească”.

„Nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare”

„Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal. Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei”, mai transmite Nicușor Dan.

Președintele continuă prin a spune că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, „iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene”.

„Sunt multe elemente care confirmă această influență”

„Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență. Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat”, mai scrie șeful statului în postare.

În final, el spune că nu trebuie confundat planul juridic în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă.

Ce a spus Nicușor Dan la Bruxelles

Într-o conferință de presă susținută vineri la Bruxelles, președintele Nicușor Dan a vorbit, din nou, despre raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă. Noi spunem că există o influență rusă în România, așa cum există în Europa. Dar asta nu are legătură cu anularea alegerilor – campanie plătită netransparent, promovare netransparentă și folosire abuzivă a rețelelor sociale”, a declarat Nicușor Dan.

Apoi, el a enumerat motivele pentru care CCR a anulat alegerile: campania cu 0 cheltuieli declarate, promovare care nu respecta legea electorală și manipularea algoritmilor platformelor sociale.

Despre raportul pe care l-a promis încă din timpul campaniei electorale, adică în urmă cu un an și jumătate, președintele a spus că, dacă din punct de vedere juridic, chestiunea anulării alegerilor este lămurită, rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse.

„Ar fi fost mai bine ca raportul despre care vorbesc eu să apară mai devreme. Rămâne de lămurit chestiunea influenței ruse. Nu doar în momentul 24 noiembrie 2024, ci de acum 10 ani. Aici sunt elemente foarte foarte puternice, inclusiv pe momentul 24 noiembrie. Ar fi fost bine ca lucrurile astea să fie în spațiul public”, a declarat Nicușor Dan.

În luna august a acestui an, într-un răspuns la o solicitare HotNews, Administrația Prezidențială preciza că raportul privitor la anularea alegerilor din 2024 nu se va limita doar la acel scrutin, ci va analiza două decenii de acțiuni hibride ale Rusiei împotriva României.

Alegerile din 2024 vor fi tratate separat, într-o secțiune distinctă a raportului, aflat încă „în etapa de redactare”, se arăta în răspuns.