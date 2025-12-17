VIDEO Nicușor Dan, chestionat de românii care protestau la Ambasada din Londra despre justiție și anularea alegerilor. „Se vor întâmpla nişte lucruri”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu români stabiliți în Marea Britanie care protestau pentru justiție în fața Ambasadei României din Londra. Sursă foto: captură video Steffie Banu

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat în faţa unui grup de români care protestau la Londra pentru justiţie că va exista o dezbatere, vor fi nişte modificări, dar că dorește discuții cu magistrații care vor dura mai mult timp „ca să fie ceva stabil”. Șeful statului a precizat și că autoritățile vor veni cu noi informații despre o campanie de manipulare a Rusiei, în contextul alegerilor prezidențiale de anul trecut.

În așteptarea lui Nicuşor Dan, în fața Ambasadei României la Londra, mai mulți români care trăiesc în Marea Britanie, au organizat un protest pentru justiție.

Șeful statului s-a oprit să le răspundă la întrebări românilor care aveau pancarte pe care scria „Hoţii prinşi, nu prescrişi” și purtau steagul României. Ei i-au transmis preşedintelui că l-au susţinut şi că acum aşteaptă sprijin din partea acestuia.

Un bărbat l-a întrebat pe Nicuşor Dan dacă poate vorbi la CSM pentru o justiţie „mai dreaptă şi mai corectă”.

„Dăm microfon tuturor celor care reclamă abuzuri, după care vom da microfon celor care se vor apăra. Şi o să avem o dezbatere, să modificăm, dar nu vreau să facem asta într-o săptămână, în zece zile. În două luni, aşa, ca să fie ceva stabil”, i-a răspuns Nicuşor Dan.

El a fost întrebat şi ce părere are despre faptul că Lia Savonea a ajuns în fruntea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu trei luni înainte de concursul stabilit şi înainte ca alegerile prezidenţiale să aibă loc, astfel încât Nicuşor Dan să nu aibă un cuvânt în acest sens.

„Oricum nu am, conform legii. Ştiţi că nu am, conform legii. Deci că s-a organizat cu trei luni înainte sau că s-a organizat cu trei luni după, într-adevăr a fost o ilegalitate. Dar întrebarea este de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat. Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat acelaşi lucru”, a transmis Nicuşor Dan.

Nicușor Dan: „Se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”

El a explicat că în cadrul CSM, cei din conducere şi-au făcut campanie electorală mai bine decât alţi magistrați şi au fost aleşi.

„Este o chestiune şi de corp profesional, pentru că oamenii ăştia din CSM, aşa cum sunt ei, au fost aleşi de colegii lor, a fost o campanie electorală în interiorul profesiei. Unii şi-au făcut campanie şi au fost aleşi, alţii nu şi-au făcut campanie şi poate au fost mult mai buni decât ăia care sunt, dar nu au candidat”, a mai transmis șeful statului.

Dan apreciază că președinții de instanță au multă putere de au prea multă putere „și asta este o chestiune legislativă”. El a subliniat că indiferent de problemele reclamate din domeniul sistemului judiciar, este nevoie și de prezentarea de probe.

El a declarat că „se vor întâmpla nişte lucruri în justiţie”, dar i-a sfătuit pe oameni să îşi moduleze aşteptările pentru că o să dureze.

Ce spune despre anularea alegerilor

Întrebat despre când se vor da mai multe răspunsuri despre anularea alegerilor, Dan a răspuns: „În parte, el a venit, în sensul că a fost un raport al Parchetului acum trei luni care a spus că în campanie au fost patru firme de comunicare ruseşti. Asta o parte din răspuns”.

El a adăugat că a doua parte din răspuns vizează cheltuielile fostului candidat Călin Georgescu, care se calificase în finala prezidențială.

„Am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi am avut cheltuieli dovedite pentru el de cel puţin un milion de euro”, a afirmat preşedintele.

El a subliniat, însă, că „cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare, dezinformare a Rusiei de 10 ani”.

„Dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi şi o să venim”, a punctat Nicuşor Dan.

La finalul întâlnirii, o femeie i-a transmis preşedintelui: „Rămâneţi ce am votat, nu încercaţi să deveniţi ceva ce nu sunteţi, pentru că nu vi se potriveşte!”.

De asemenea, românii au scandat: „Nicuşoare nu mai sta, apără Justiţia”.