Nicușor Dan s-a întâlnit cu Emmanuel Macron: „I-am transmis îngrijorarea față de atacurile cu drone din Marea Neagră”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat sâmbătă, după întâlnirea cu omologul său francez Emmanuel Macron, că i-a transmis acestuia profunda îngrijorare a României faţă de recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Preşedintele a fost însoţit şi de Dacian Cioloş, consilier prezidenţial şi candidat la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, candidatura României aflându-se de asemenea pe agenda discuţiilor, notează News.ro.

Șeful statului a scris, într-o postare pe X, că a avut o discuţie excelentă cu preşedintele Emmanuel Macron.

„I-am transmis profunda îngrijorare a României faţă de recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră şi, în acest context, am apreciat solidaritatea şi sprijinul exprimate de Franţa pentru siguranţa navigaţiei în regiune”, anunţă preşedintele.

De asemenea, el a precizat că au continuat discuţiile privind candidatura României la funcţia de secretar general al Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.

Excellent entretien avec le Président @EmmanuelMacron. Le partenariat stratégique entre la Roumanie et la France demeure un pilier de notre sécurité commune. Je lui ai fait part de la vive préoccupation de la Roumanie face aux récentes attaques de drones contre des navires commerciaux en Mer Noire et, dans ce contexte, j’ai apprécié la solidarité et le soutien exprimés par la France pour la sécurité de la navigation dans la région. Nous avons également poursuivi nos échanges sur la candidature roumaine au poste de Secrétaire général de l’@OIFrancophonie. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 17, 2026

Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat vineri seară că România a solicitat sprijinul aliaţilor europeni după atacurile recente cu drone la Marea Neagră şi că Franţa s-a oferit deja să ajute cu echipamente.

Nicuşor Dan a declarat, vineri seară, după reuniunea Consiliului European, că au existat discuţii cu partenerii europeni despre evenimentele recente din Marea Neagră şi a precizat că România a cerut ajutorul aliaţilor pentru echipamente. El s-a declarat convins că și alți aliați vor răspunde solicitării.

„Trebuie să facem paralela cu ce a fost acum câteva luni pe Dunăre și acum la Marea Neagră. Atunci am mers către partenerii noștri. Suntem în aceeași situație. O amenințare care nu exista anul trecut. Aceeași solicitare la care iată în 24 de ore deja Franța a răspuns. Sunt convins că alți aliați vor răspunde. Tot timpul sunt provocări noi. Din fericire, România are aliați. O relație bună, corectă cu aliații. Și bineînțeles programul SAFE”, a afirmat Nicușor Dan.