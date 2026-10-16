Nicușor Dan spune că Franța s-a oferit să ajute România cu echipamente pentru a asigura securitatea la Marea Neagră

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri seară, la finalul reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, că Franța s-a oferit să ajute România cu echipamente necesare pentru consolidarea securității la Marea Neagră până la sosirea echipamentelor militare comandate prin programul SAFE, în urma incidentelor din Marea Neagră în care nave comerciale au fost lovite de drone.

Șeful statului a spus că România a solicitat sprijinul aliaților, așa cum a făcut și în urmă cu aproape un an, în contextul incidentelor de securitate de pe Dunăre.

„A existat o discuție despre evenimentele recente de la Marea Neagră. Cum am făcut în urmă cu aproape un an am solicitat ajutor până când echipamentele pe care noi le-am comandat pe SAFE vor veni. Colegii au avut discuții cu echipa tehnică a Franței care s-a oferit să ne ajute cu echipamentele necesare și să înțeleagă mai bine nevoile”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că a discutat cu mai mulți lideri aliați despre securitatea regională, inclusiv cu președintele bulgar, cu secretarul general al NATO, cu președintele Franței și cu premierul Greciei.

Nicușor Dan a precizat că Franța a răspuns solicitării României în decurs de 24 de ore și s-a declarat convins că și alți aliați vor răspunde solicitării.

„Trebuie să facem paralela cu ce a fost acum câteva luni pe Dunăre și acum la Marea Neagră. Atunci am mers către partenerii noștri. Suntem în aceeași situație. O amenințare care nu exista anul trecut. Aceeași solicitare la care iată în 24 de ore deja Franța a răspuns. Sunt convins că alți aliați vor răspunde. Tot timpul sunt provocări noi. Din fericire, România are aliați. O relație bună, corectă cu aliații. Și bineînțeles programul SAFE”, a afirmat Nicușor Dan.

Întrebat dacă a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre securitatea la Marea Neagră, Nicușor Dan a spus că a avut o interacțiune foarte scurtă cu acesta.

„Cu Zelenski am avut o interacțiune foarte scurtă. Echipele noastre au discutat pe alte subiecte. Există o expertiză pe care ucraina o are și pe care poate sa ne-o puna la dispzoiție”, a mai spus șeful statului.

Nave scufundate în Marea Neagră

Declarațiile liderului de la Cotroceni vin după o serie de incidente în Marea Neagră în care nave comerciale au fost lovite de drone. O navă sub pavilion San Marino aflată la 14 mile marine de Sulina (aproximativ 22 de km) a cerut ajutor joi dimineață autorităților române, după un incendiu izbucnit la bord.

Nu se știe încă dacă nava a fost lovită de dronă, însă în noaptea atacului patru avioane de luptă F-18 și F-16 au fost ridicate după ce radarele MApN au detectat un grup de drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață, într-un interviu acordat Bloomberg, că nu poate spune tehnic că dronele care au lovit nave în Marea Neagră sunt rusești, dar că atacurile au avut loc într-un coridor folosit de ucraineni pentru a transporta mărfuri.

A fost al doilea incident din ultimele 12 ore în care o navă comercială a luat foc tot în apele teritoriale românești, în zona Sulina.