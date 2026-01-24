Nicușor Dan spune că partidele din coaliție „doresc să continue” să guverneze. Ce crede președintele despre atacurile PSD la adresa premierului

Președintele Nicușor Dan a avertizat că dacă percepția de pe piețele financiare cu privire la coaliția de guvernare este una negativă „asta înseamnă că România se împrumută cu 0,2%, 0,3%, 0,4% mai scump”.

Întrebat, sâmbătă, la Iași, cum vede atacurile PSD la adresa premierului liberal, șeful statului a spus: „E democrație, e libertate ca fiecare să spună ce vrea de pe scena politică”.

„E bine? Nu e bine, bineînțeles, pentru că dacă percepția (…) cu privire la coaliția de guvernare este negativă pe piețele financiare asta înseamnă că România se împrumută cu 0,2%, 0,3%, 0,4% mai scump, deci e bine să separăm acțiunea politică de declarația politică. Nu se poate, mergem așa, ce putem să facem altceva? E democrație”, a continuat el.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă ia în calcul o înlocuire a premierului Bolojan.

„Există o coaliție de patru partide, coaliția asta are un acord, nimeni n-a pus în discuție acest acord – și acordul spune că până în aprilie, anul viitor, PNL dă primul ministru”, a răspuns șeful statului.

„Aceste partide doresc să continue”

Întrebat dacă PSD îi va pune condițiile de a schimba premierul sau de a scoate USR de la guvernare, președintele a spus că nu dorește să vorbească despre ipoteze.

„E foarte bine că aceste patru partide plus minoritățile naționale au acceptat să fie la guvernare într-un moment în care pentru fiecare dintre ele ar fi fost mai simplu să fie în opoziție. Acolo unde suntem azi în relația dintre aceste partide este că ele doresc să continue”, a mai declarat Nicușor Dan.