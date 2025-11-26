Nicușor Dan, un nou termen pentru numirile de la SRI și SIE

Întrebat miercuri de jurnaliști când va face numirile la conducerea serviciilor de informații, președintele a răspuns scurt: „Probabil la începutul anului viitor”.

În contextul în care Serviciul Român de Informații nu mai are un director civil de doi ani și jumătate, din iulie 2023, când și-a dat demisia Eduard Hellvig, președintele Nicușor Dan a fost întrebat din nou de jurnaliști dacă nu consideră că este nevoie „de un șef al SRI care să fie garanția că instituția va lupta cu atacurile hibride ale Rusiei și cu fenomenul corupției”.

„Până atunci, garantez eu”

Șeful statului a spus, din nou, că „e nevoie de un director civil la SRI”: „O să-l avem”.

„Până atunci, garantez eu”, a mai spus președintele, după ce a prezentat în Parlament Strategia Națională de Apărare a Țării.

Cât despre momentul în care vor fi numiți cei doi șefi ai serviciilor, Nicușor Dan a spus că „probabil la începutul anului viitor”.

Numele vehiculate intens pentru șefia SRI și SIE

Încă din luna iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. SIE este condus, din 2028, de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD.

În 30 iulie, Nicușor Dan spunea că are „trei, patru nume” în gând pentru șefia SRI. Tot atunci, el a spus că va numi șefii serviciilor „în următoarele săptămâni”.

În octombrie, într-un interviu pentru Cotidianul, șeful statului a precizat că îşi doreşte nume din afara spectrului politic la șefia serviciilor de informații.

„Nu, eu cred că ce este important este ca aceste servicii să funcționeze. În momentul de față, bineînțeles că dacă vorbim de SRI, neavând ca intermediar un director civil, lucrez direct cu ei. Eu cred că în momentul ăsta funcționează”, a răspuns Nicușor Dan, chestionat dacă, după cinci luni de la preluarea mandatului de președinte, nu ar fi trebuit deja să numească șefi ai celor două servicii secrete.

În același interviu, șeful statului a fost rugat să comenteze și cele două nume vehiculate intens în spațiul public pentru preluarea conducerii SRI și SIE – Gabriel Zbârcea și Marius Lazurca.

„Evident că nu o să vă spun nimic din discuțiile pe care le-am avut și le avem pe subiectul ăsta. (…) Nu, am spus despre domnul Lazurca. Am spus că e o persoană pe care o cunosc, e o persoană competentă și o persoană care poate să exercite o funcție de nivel național. Asta e ce am spus și în momentul de față o exercită pe cea de consilier prezidențial”, a spus președintele.

Despre Gabriel Zbârcea, Nicușor Dan a precizat: „Îl cunosc, da, bineînțeles. Am fost colegi în Liga Studenților în anii ’90-’92. (…) Eu am fost, cred că am fost mai des adversari cu casa domniei sale de avocatură. Am avut și o lungă discuție când eram primar, reprezentau o firmă cu care trebuia să gestionăm un contract, deci am avut contracte frecvente”.

Între timp, Marius Lazurca a fost numit, în 6 octombrie, consilier pe politică externă al lui Nicușor Dan, după ce a fost rechemat de președinte din funcția de ambasador al României la Mexic.De la 1 noiembrie, Nicușor Dan i-a mai dat un rol lui Lazurca la Cotroceni: consilier prezidențial pentru securitate națională.

Pentru șefia SRI, cel mai vehiculat nume până acum a fost cel al avocatului Gabriel Zbârcea. El are o vastă experiență în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova, conform site-ului casei de avocatură. Site-ul menționează și că Gabriel Zbârcea „a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”. Firma de avocatură a lui Zbârcea a pledat împotriva statului român în cazul procesului legat de Roșia Montană, când a reprezentat firma din Canada care cerea României despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.