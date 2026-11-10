Nicușor Dan vede „o dinamizare” a activității Parchetelor. Ce spune despre alegerea procurorilor-șefi

Președintele Nicușor Dan a afirmat, marți, în cadrul conferinței de presă susținute la Palatul Cotroceni, că vede o dinamizare a activității Parchetelor și că el consideră că numirea procurorilor șefi în funcții a fost „una bună”.

În cadrul conferinței, un reporter l-a întrebat pe președinte dacă șefii Parchetelor „propuși de PSD” își fac treaba, la șase luni de la numirea în funcție.

„În primul rând, procedura de numire a procurorilor șefi a fost una prevăzută de o lege și nu sunt procurorii propuși de PSD. Au fost procurori care s-au înscris într-o procedură de concurs și eu consider că, față de situația din Ministerul Public, alegerea este una bună. O să vedem, pentru că au trecut cele șase luni, o să vedem rezultatele pe care ei le au. Știu că lucrează la un raport, o să ne uităm cu toții la acel raport foarte repede, probabil în cursul acestui an, și o să facem fiecare evaluarea noastră. Eu cred, intuitiv, că există o dinamizare a activității parchetelor”, a răspuns șeful statului.

„Am spus că, din informațiile mele, șefii de parchete lucrează la un raport pe care dumneavoastră și cu mine și cu societatea o să-l avem. Când o să avem acest raport, o să facem fiecare propria noastră evaluare și am mai spus că, intuitiv, față de informațiile incomplete pe care le am în momentul acesta, văd o dinamizare a activității parchetelor”, a continuat Nicușor Dan.

Întrebat ulterior cum apreciază românii eforturile statului în combaterea corupției, șeful statului a arătat că nemulțumirea generală a populației față de direcția în care merge țara se reflectă și în percepția asupra luptei anticorupție.

„Dacă ne uităm în sondaje, vedem că românii spun, 85% la sută dintre ei, că țara merge într-o direcție greșită. Și dacă corupția este una din principalele lor preocupări, înseamnă că nici aici românii nu sunt mulțumiți. Eu doar am spus că mi se pare, dar asta urmează să vedem din datele pe care șefii parchetelor ni le vor furniza, mi se pare că văd o dinamizare a activității lor. Adică faptul că, după mulți ani, doi magistrați importanți sunt cercetați pentru fapte de corupție, mi se pare un pas înainte. E mare, e mic, o să avem fiecare evaluarea noastră când o să avem rapoartele astea”, a adăugat șeful statului, citat de Agerpres.

Un alt reporter l-a întrebat pe președintele Nicușor Dan despre mai multe dosare aflate în ancheta procurorilor, dar și despre problema prescripției.

„În ceea ce privește discuția pe prescripție și pe cele două decizii, la câțiva ani distanță, ale Curții de Justiție a Uniunii Europene, păcatul originar este la Parlament. Deci, pe scurt, noi am avut o lege, un Cod penal neclar în ceea ce privește perioada suplimentară de cercetare a infracțiunilor. Curtea Constituțională a spus că acel text de lege este neclar. După asta, Parlamentul trebuia în 45 de zile să opereze modificarea legislativă. Nu a operat-o. Consecința logică, întreaga perioadă de cercetare suplimentară pe care procurorul ar fi avut-o la dispoziție s-a considerat, mai întâi de instanță și după care de Înalta Curte, că nu mai există în legislația românească. După care a venit prima decizie a Curții de Justiție, care a spus că există o excepție la acest principiu în cazuri de fonduri europene. Și, din nou, a fost o dezbatere a instanțelor – unde se aplică, unde nu se aplică”, a mai afirmat el.

„Și a venit o a doua decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Toate lucrurile astea sunt discutabile în termeni juridici – adică, eu nu pot să spun că a greșit cineva sau nu a greșit cineva în etapele ulterioare, însă, în orice caz, la momentul în care Parlamentul știa că are 45 de zile și nu a făcut nimic, acolo a fost greșeala. Acum, din păcate, dezbaterea este mai mult teoretică, pentru că, pe toate, suntem la 10 ani distanță de dosare care ar fi trebuit soluționate în 12 ani, în 15 ani. Deci, eu cred că este practic imposibil ca parte din acele dosare să mai fie salvate chiar cu ultima decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene”, a precizat șeful statului.

Urmăriți LIVE cele mai importante declarații ale președintelui Nicușor Dan, în conferința de presă organizată luni seară la Palatul Cotroceni