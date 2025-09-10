Nicușor Dan: „Vom fi într-o oarecare suferință în 2026, dar va fi capătul tunelului”

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că este optimist în ceea ce privește situația economică a României, însă și anul viitor va fi greu, și abia la finele lui 2026 lucrurile vor intra pe un făgaș normal.

„Chiar dacă anumite lucruri s-au făcut în viteză, chiar dacă anumite lucruri se puteau face poate altfel, mesajul meu este de stabilitate. Şi 2026 va fi mai simplu, pentru că vom porni cu un buget care va fi adaptat realităţilor”, a spus Dan, referindu-se la situaţia economică a României.

Șeful statului apreciază că „România, mediul economic, populaţia, vor fi în oarecare suferinţă” și anul viitor.

„Sfârşit de 2026 este, în opinia mea, capătul tunelului şi mă bucur că aţi menţionat OECD. Suntem în grafic, din nou toată lumea este aliniată pe acest obiectiv şi sfârşitul lui 2026 este un termen pe care noi toţi ni-l asumăm”, a spus preşedintele.

Președintele Nicușor Dan a participat la AmCham (The American Chamber of Commerce in Romania) CEO Business Forum 2025, care are loc la Hotel InterContinental Athénée Palace din Capitală.

