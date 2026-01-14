Nigeria angajează lobbyiști din Statele Unite pentru a consolida relațiile cu administrația Trump

Guvernul Nigeriei a angajat o firmă de lobby din Statele Unite pentru a consolida relațiile cu administrația Trump și pentru a contracara ceea ce susține că este dezinformare venită din partea unor grupuri evanghelice creștine și a altor actori, care ar minimaliza eforturile autorităților de a proteja creștinii din țară, notează Reuters.

În noiembrie, președintele american Donald Trump a redesemnat Nigeria drept „țară de interes deosebit”, avertizând că ar putea urma acțiuni militare dacă autoritățile de la Abuja nu vor lua măsuri ferme împotriva uciderii creștinilor. Ulterior, Statele Unite au lansat un atac aerian în Nigeria, în ziua de Crăciun, despre care Trump a spus că a vizat militanți islamiști.

Guvernul Nigeriei a declarat că depune eforturi susținute pentru a combate grupările islamiste și alte organizații violente, care au atacat atât civili musulmani, cât și creștini, și respinge ideea existenței unei persecuții sistematice a creștinilor.

Potrivit unui document depus la 18 decembrie la Departamentul de Justiție al SUA și publicat pe site-ul instituției, autoritățile de la Abuja au angajat firma de consultanță DCI Group, cu sediul la Washington, pentru o perioadă inițială de șase luni, în valoare de 4,5 milioane de dolari, urmând ca o sumă similară să fie plătită pentru următoarele șase luni.

Președinția Nigeriei nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Încercarea de lobby vine după atacul aerian mortal al SUA din ziua de Crăciun

Un purtător de cuvânt al DCI a confirmat documentul, care a apărut miercuri în presa nigeriană.

„Suntem bucuroși să sprijinim guvernul Nigeriei în comunicarea eforturilor sale continue și în extindere de a proteja creștinii și persoanele de toate credințele de grupările jihadiste radicale și de alți factori destabilizatori, precum și în consolidarea relațiilor comerciale și de afaceri care aduc beneficii ambelor țări”, a declarat purtătorul de cuvânt, într-un răspuns transmis prin e-mail.

Pe site-ul său, DCI se descrie drept o echipă de „operatori politici cu experiență” și „strategi în comunicare”, precum și „experți în reformularea narațiunilor externe și în transmiterea mesajului potrivit către publicul potrivit”.

Nigeria se confruntă de mai mulți ani cu o insurgență islamistă în nord-est, cu bande armate specializate în răpiri în nord-vest și cu ciocniri între crescători de vite, în majoritate musulmani, și fermieri, în principal creștini, într-o zonă instabilă care se întinde în centrul statului vest-african.

Trump a declarat că atacul din ziua de Crăciun a ucis mai mulți militanți ai Statului Islamic, despre care a spus că vizau comunitățile creștine. Iar într-un interviu acordat New York Times, publicat săptămâna trecută, el a evocat posibilitatea unor noi lovituri.

Într-un semn de cooperare între Washington și Abuja, Comandamentul SUA pentru Africa (AFRICOM) a anunțat marți că a livrat Nigeriei echipamente militare esențiale pentru a-i întări capacitățile operaționale.