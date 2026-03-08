„Nimeni nu știe” cine va conduce Iranul după Khamenei, spune ministrul de Externe, dar „nu permitem nimănui să se amestece”

Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis pe 28 februarie, în atacul lansat de SUA și Israel Foto: Profimedia

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat că „nimeni nu știe” cine va fi următorul lider suprem al Iranului, în contextul unor informații potrivit cărora organismul responsabil a ales deja un înlocuitor pentru ayatollahul Ali Khamenei, notează CNN.

„Circulă multe zvonuri, dar trebuie să așteptăm ca Adunarea Experților să se întrunească și să voteze noul lider suprem”, a spus Araghchi într-un interviu acordat duminică emisiunii „Meet the Press” de la NBC.

Adunarea Experților este un organism format din 88 de clerici de rang înalt care desemnează liderul suprem al Iranului. Membrii săi sunt aleși prin vot de către cetățenii iranieni.

Araghchi a precizat că, până la întrunirea Adunării, conducerea este asigurată de un consiliu interimar, iar toate instituțiile iraniene își continuă activitatea. Unii observatori spun că un nou lider nu poate fi desemnat până când Adunarea nu se întrunește fizic.

Ministrul iranian a fost întrebat și despre afirmația președintelui american Donald Trump potrivit căreia ar trebui să aibă un cuvânt de spus în alegerea noii conduceri a Iranului.

„Nu permitem nimănui să se amestece în treburile noastre interne. Aceasta este o chestiune care îi privește pe iranieni”, a spus el. „Este exclusiv problema poporului iranian.”

Araghchi a afirmat, de asemenea, că Iranul nu va accepta cererea lui Trump privind o capitulare necondiționată.

El a spus că, în iunie anul trecut, Iranul a acceptat un armistițiu, însă de această dată ar fi nevoie de încheierea definitivă a războiului.

„Nimeni nu vrea să continue acest război”, a spus Araghchi, adăugând că Iranul va continua să acționeze în legitimă apărare.

Oficialul iranian a insistat că Iranul nu își atacă vecinii, ci vizează facilități și instalații americane din statele arabe din Golful Persic.