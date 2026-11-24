Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări Cod galben de ninsori viscolite la munte și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării, valabile până miercuri dimineață.

Prima atenționare Cod galben vizează ninsorile viscolite și este valabilă marți, între orele 10:00 și 20:00, în Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni. În aceste zone va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60–90 km/h, viscolind ninsoarea, potrivit meteorologilor.

Cod galben de ninsori viscolite, în Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni, în perioada 24 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20. Sursa: HARTA ANM



În același interval orar este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și în vestul Moldovei. Rafalele vor atinge 50–70 km/h, în timp ce în restul țării vântul va sufla în general cu viteze de 40–50 km/h.

Cod galben de intensificări ale vântului în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, vestul Moldovei,în perioada 24 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 20. HARTA ANM

O altă atenționare Cod galben, vizând ninsori viscolite, va fi în vigoare de marți, de la ora 20:00, până miercuri, la ora 8:00, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali. Și în acest interval va ninge slab, iar vântul va avea intensificări de 60–90 km/h, viscolind ninsoarea.

Prognoza pentru București

În zona municipiului București, vremea va fi rece pentru această perioadă. Pe parcursul zilei, vântul va avea intensificări cu rafale de 50–60 km/h, urmând ca apoi să sufle slab și moderat.

Cerul va fi variabil ziua și mai mult senin noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -3…-2 grade, urmând să fie mai scăzută în zona preorășenească, spre -5 grade.