Ninsorile revin în România: Noi coduri de viscol după cel mai sever episod al iernii. HARTA zonelor vizate

Meteorologii au emis alerte de vreme rea valabile până joi dimineață și anunță viscol puternic la altitudini mari, ninsori în majoritatea regiunilor și polei în zonele joase. Rafalele de vânt depășesc 100-110 km/h la munte, în timp ce precipitațiile se transformă treptat în ninsoare pe arii extinse. Noua prognoză transmisă de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) vine la scurt timp după ce România a traversat cel mai sever episod de iarnă al sezonului, marcat de coduri roșii și un strat de zăpadă care a depășit jumătate de metru în sudul țării. De miercuri, de de la ora 10.00, până joi, la ora 8.00, meteorologii au transmis o informare care vizează precipitaţii, în general moderate cantitativ, strat de zăpadă şi viscol la munte, polei şi gheţuş, intensificări ale vântului. Până joi dimineaţa, temporar vor fi precipitaţii, îndeosebi în nordul, centrul, estul şi sud-estul ţării. La munte şi în Maramureş va ninge, în Transilvania şi Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea şi Muntenia seara şi la începutul nopţii vor fi precipitaţii mixte, apoi va ninge. Izolat, se va forma polei sau gheţuş. În Carpaţii Meridionali şi de Curbură, local cantităţile de apă vor fi de 10…15 l/mp şi se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi în medie de 10…15 cm. Vântul va avea intensificări la munte cu viteze de 70…85 km/h, iar pe creste va sufla tare, cu peste 85…90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar, intensificări ale vântului vor fi şi în estul, sud-vestul şi local în centrul ţării cu viteze în general de 45…55 km/h.

Coduri galben şi portocaliu de viscol, în Carpaţii Meridionali şi de Curbură, local în cei Occidentali, până joi dimineață. Sursa: Harta ANM

ANM a emis și o avertizare Cod galben valabilă miercuri, între orele 10.00 şi 20.00. În Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii Occidentali şi de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli şi va troieni zăpada deja depusă şi va determina o vizibilitate sub 100 de metri.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri, la altitudini în general de peste 1.500 de metri în Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curbură. Aici, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli şi va troieni zăpada deja depusă şi va determina o vizibilitate sub 50 de metri.

Tot miercuri, este Cod galben privind intensificări ale vântului. În intervalul menţionat, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, în vestul şi sud-vestul Olteniei şi în nordul Dobrogei, cu viteze de 50…70 km/h.

Cod galben și cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri în Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curbură, până joi, la ora 8.00. Sursa: Harta ANM

O altă avertizare Cod galben va fi în vigoare de miercuri, de la ora 20.00, până joi, la ora 8.00. În Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 70…85 km/h, va viscoli şi va troieni zăpada deja depusă şi va determina o vizibilitate sub 100 de metri.

În acelaşi interval, va fi Cod portocaliu de viscol puternic şi vizibilitate sub 50 de metri. La altitudini în general de peste 1.500 de metri, în Carpaţii Meridionali şi local în Carpaţii de Curbură, vântul va avea viteze la rafală de 80…110 km/h, va viscoli şi va troieni zăpada deja depusă şi va determina o vizibilitate sub 50 de metri.

Cum va fi vremea în București

Pe parcursul zilei de miercuri, în Capitală valorile termice se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie, anunță ANM.

Cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, când la început vor fi precipitaţii mixte şi condiţii de polei, apoi va ninge slab. Vântul va sufla slab şi moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -2…-1 grad.