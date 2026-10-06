Nivel istoric pentru euro, care a trecut de un nou prag

Banca Națională a României a anunțat marți un curs record pentru un euro, care a trecut de 5,35 de lei. Este o valoare istorică a monedei naționale în raport cu euro.

Cursul afișat marți de BNR este de 5,3527, față de 5,3306 lei/euro cu o zi în urmă, la 5 luni de la declanșarea crizei politice, când președintele Nicușor Dan a făcut o nouă desemnare de premier – Luca Niculescu.

Precedentul record al euro a fost în 2 octombrie, când moneda europeană a atins 5,3447 lei.

Conducerea CFA România, organizația profesioniștilor în investiții, estimează că la finalul lui 2027 un euro ar urma să coste între 5,40 și 5,50 lei, cu riscul înclinat spre mai mult.