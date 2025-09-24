Nivelul de poluare, chiar și 7 mai mare decât maximul admis în București, în urma incendiului violent. Zona care este acoperită de un fum „foarte dens şi toxic”

Pompierii intervin pentru lichidarea unui incendiu aparut la o hala din sectorul 2, in Bucuresti, pe 23 septembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / George Calin

Degajările masive de fum afectează întreaga Capitală, a transmis marți seară Ministerului Mediului, în urma incendiului puternic care a cuprins o hală din Sectorul 2 și care a făcut ca aerul să devină irespirabil în mare parte din Capitală. Conform ministerului, stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule poluante.

Spre exemplu, la stația B16, de pe Bulevardul Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă, precizează Ministerul Mediului, într-un anunț publicat pe pagina de Facebook a instituției.

Conform aceleiași surse, cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic.

Cele mai noi informații transmise de Ministerul Mediului:

„Incendiu violent în Sectorul 2 – impact asupra calității aerului în București:

Un incendiu puternic se manifestă în această seară pe Aleea Hobița din Sectorul 2, la o hală de refrigerare și mai multe anexe. Degajările masive de fum afectează întreaga Capitală.

Stațiile de monitorizare a aerului din zona afectată au înregistrat depășiri semnificative ale concentrațiilor de particule (PM10 și PM2.5).

La stația B16 – Bd. Basarabia, s-au atins valori de până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă.

Cele mai afectate zone sunt: Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, unde fumul este dens și toxic.

Din cauza vântului care bate din sector nord-estic, norul de fum s-a deplasat spre vest, extinzându-se dincolo de sectoarele 2, 3, 4 și 5 și afectând acum și sectoarele 1 și 6.

Recomandări pentru populație (în coordonare cu Ministerul Sănătății și DSU):

evitați deplasările în aer liber în zonele afectate;

țineți ferestrele și ușile închise, opriți sistemele de ventilație și aer condiționat care pot aduce fum în interior;

dacă ieșirea este absolut necesară, protejați nasul și gura cu materiale textile umezite;

persoanele vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu afecțiuni respiratorii sau cardiace) să evite cu strictețe expunerea;

dacă apar simptome de disconfort respirator, apelați imediat 112.

Ministerul Mediului, împreună cu Direcția Județeană de Mediu București și Garda Națională de Mediu, monitorizează permanent calitatea aerului. Autolaboratorul mobil a fost deplasat în zona Vatra Luminoasă, pentru a capta date suplimentare în timp real.”

Informațiile sunt confirmate și de Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate (ANMAP), într-un comunicat de presă.

Potrivit ANMAP, concentraţiile de particule în atmosferă au atins, la staţia din zona Registrului Comerţului, un nivel de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis.

„Întreg Bucureştiul este afectat, în această seară, de degajările de fum provocate de un incendiu violent izbucnit pe Aleea Hobita nr.6, din sectorul 2, la depozitul Antefrig, la hala de refrigerare din panouri sandwich şi la mai multe anexe din apropierea acesteia. Efectele s-au resimţit mai întâi în sectoarele 2,3, 4 şi 5, iar ulterior fumul s-a extins şi în sectoarele 1 şi 6, din cauza vântului, care bate din sectorul nord-estic, deplasând norul de fum către vest. Cele mai apropiate statii de zona incendiului B3 – Mihai Bravu, B16 – Bd Basarabia si B13 – Veranda Mall au monitorizat permanent concentraţiile de particule, înregistrând depăşiri ale concentraţiilor de PM 10 ŞI PM 2,5, însă cea mai mare depăşire a fost înregistrată la staţia B16, de pe Bd Basarabia, din zona Registrului Comerţului, unde valorile au atins 350 micrograme/ mc, cifră de şapte ori mai mare decât nivelul maxim admis”, a precizat Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate.

ANMAP menționează și ea că cea mai afectată zonă este în continuare Mega Mall – Fântânica – Cimitirul Armenesc, care este acoperită de un fum „foarte dens şi foarte toxic”.

Un incendiu puternic a izbucnit, marți seară, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei – în Șos. Pantelimon, în zonă fiind degajări mari de fum.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a anunțat ulterior că un număr de de 22 de autospecialele de intervenție se află în zonă.

Autoritățile au emis patru mesaje RO-ALERT în care avertizează cu privire la fumul degajat de incendiu. Ultimul mesaj a fost transmis pentru sectoarele 2, 3, 4 și 5, potrivit ISU București-Ilfov.