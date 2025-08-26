Nivelul școlilor din Țara Galilor va scădea sub cel din România până în 2040 / Câți elevi galezi sunt analfabeți funcțional, potrivit unui nou raport

Standardele educaționale din școlile galeze sunt în declin, iar nivelul de performanță din acestea va fi depășit de România în 2040, afirmă un raport al unui think-tank legat de Partidul Conservator, scrie Nation Cymru.

Potrivit analizei realizate de Onward UK, elevii galezi au în prezent performanțe medii similare cu cele ale elevilor cei mai defavorizați din Anglia.

În raportul „Condamnat la eșec: declinul educației galeze și necesitatea urgentă a unei reforme“ se afirmă că „rezultatele PISA în Țara Galilor sunt acum mai mici decât media OCDE la citire, științe și matematică – și mult în urma Angliei”.

Se preconizează că rezultatele generale ale Țării Galilor la PISA vor scădea sub cele ale României până în 2040, dacă tendințele actuale vor continua.

Absenteism și rezultate slabe la examene

Conform standardelor internaționale, elevul galez mediu are rezultate la același nivel cu cele ale elevilor cei mai săraci din Anglia.

Absenteismul școlar în Țara Galilor este cu aproape 70% mai mare decât în Anglia (12% față de 7,1%), peste o treime dintre elevi lipsind de la cel puțin 10% din ore.

Doar jumătate dintre școlile secundare galeze inspectate anul trecut aveau un nivel satisfăcător de predare sau de prezență.

Bazându-se pe cele mai recente scoruri PISA ale OCDE și pe noile prognoze pentru 2040, raportul prezintă o imagine sumbră a declinului educațional pe termen lung.

Diferențele la testele PISA, cât un an de școală pierdut

Rezultatele de anul acesta la examenele A-Level și GCSE din Țara Galilor, susține raportul, arată o tendință continuă și îngrijorătoare în ceea ce privește rezultatele educaționale din țară.

Stagnarea esențială a ratelor de promovare la examenele A-level și GCSE este în concordanță cu concluziile Onward, potrivit cărora rezultatele vor continua să scadă în următoarele decenii, nu numai în țările din Regatul Unit, ci și la nivel internațional.

Țara Galilor se află în prezent pe ultimul loc dintre toate națiunile din Regatul Unit în ceea ce privește toți indicatorii educaționali cheie.

În cele mai recente rezultate PISA, elevii galezi au obținut cu 30 de puncte mai puțin la științe, cu 30 de puncte mai puțin la citire și cu 26 de puncte mai puțin la matematică în comparație cu elevii din Anglia. Aceste diferențe reprezintă echivalentul unui întreg an de învățare pierdut.

O cincime dintre elevii galezi de școală primară sunt analfabeți funcțional

Raportul identifică cauzele principale ale înrăutățirii performanțelor: utilizarea în continuare a metodelor de alfabetizare învechite, un curriculum național prea vag și responsabilitatea slabă a școlilor din cauza abolirii clasamentelor.

Inspectoratul școlar din Țara Galilor, Estyn, a constatat că peste două treimi din școlile secundare trebuie să-și îmbunătățească autoevaluarea, iar jumătate dintre acestea au probleme legate de predare sau de frecvență.

În ceea ce privește predarea citirii elevilor din școlile primare, raportul afirmă: „Un factor care contribuie la aceste abilități de citire foarte diferite la vârsta de 15 ani poate fi găsit chiar la începutul educației copiilor, în metodele utilizate pentru a-i învăța să citească. Țara Galilor utilizează în continuare metoda discreditată de „cueing” pentru a învăța citirea. Această metodă încurajează copiii să deducă semnificația cuvintelor. Experții au constatat că metoda „cueing” îi determină pe copii să ghicească cuvintele în loc să le pronunțe, tehnica dovedindu-se a afecta capacitatea copiilor de a învăța să citească.

De fapt, o anchetă ITV a evidențiat în 2012 că Estyn a constatat că o cincime din copiii din școlile primare din Țara Galilor erau analfabeți funcționali și că utilizarea în continuare a metodei cueing riscă să pună și mai mulți copii în această situație. Într-adevăr, nivelurile de citire în Țara Galilor s-au înrăutățit semnificativ din 2012.

