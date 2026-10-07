Noapte de coșmar în Ucraina. Rușii au bombardat masiv, inclusiv compania care lucrează la o armă redutabilă

Rusia a lansat un val de drone și rachete asupra Ucrainei iar atacurile s-au soldat cu cel puțin opt morți.

Conform autorităților ucrainene, în timpul loviturilor rusești au fost avariate clădiri rezidențiale, instalații industriale și infrastructură, scrie Reuters.

Oficialii au precizat că două persoane au fost ucise în Kiev, patru în orașul Priluki din nordul țării, două și alte două în regiunea centrală Poltava.

„Ucraina a fost din nou lovită de rachete rusești pe parcursul nopții”, a declarat Dmitro Lubineț, Comisarul Radei Supreme pentru drepturile omului, pe aplicația Telegram.

„Încă o noapte nedormită, încă un act de teroare, după care oamenii trebuie să-și planifice ziua de lucru în ciuda a tot”, a adăugat el.

Principalele ținte ale rușilor

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, rușii au lansat 130 de drone și 48 de rachete de croazieră și balistice în timpul atacului. Sistemele de apărare aeriană au doborât în total 161 de ținte aeriene, a precizat sursa citată.

Forțele aeriene ucrainene au declarat că Kievul și Poltava din centrul Ucrainei, regiunea sud-estică Dnipropetrovsk și Harkov din nord-est au fost în centrul atacurilor rusești.

Ministerul Apărării de la Moscova a declarat că forțele sale au efectuat un „atac masiv” asupra instalațiilor militar-industriale din Kiev și din alte regiuni ucrainene, folosind arme de înaltă precizie lansate de pe uscat, mare și din aer, precum și drone.

Ministerul a precizat că printre țintele vizate se numără amplasamentele în care compania ucraineană de apărare Fire Point produce și depozitează rachetele de croazieră Flamingo și dronele cu rază medie și lungă de acțiune din Kiev, precum și din regiunile Kiev, Cernihiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava și Harkov.

Ce spunea Zelenski despre Fire Point

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat săptămâna trecută că armata Kievului a folosit în luptă prima rachetă balistică fabricată intern, produsă de Fire Point.

Zelenski a declarant pentru Reuters, săptămâna trecută, că se așteaptă ca firma să aibă gata o rachetă FP-9 cu rază mai lungă de acțiune până în toamnă, despre care compania a spus că va fi capabilă să ajungă la Moscova.