Noapte de foc deasupra Rusiei. Ucrainenii au vizat Moscova și mai multe regiuni cu un val de drone

Atacurile cu drone ucrainene din timpul nopții au vizat Moscova și au provocat un incendiu industrial în regiunea Tula, situată chiar la sud de capitala Rusiei, au declarat miercuri autoritățile regionale, informează Reuters.

Cel puțin trei drone care vizau Moscova au fost doborâte, a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, pe aplicația Telegram.

El a spus că serviciile de urgență au fost trimise la locurile unde au căzut resturile dronelor, dar nu a raportat imediat niciun fel de pagube.

Două dintre cele patru aeroporturi principale care deservesc capitala și-au limitat operațiunile, a declarat autoritatea rusă pentru aviație civilă pe Telegram.

Ministerul rus al Apărării a declarat că sistemele sale de apărare aeriană au distrus 172 de drone ucrainene în timpul nopții, aproape jumătate dintre ele deasupra regiunilor care se învecinează cu Ucraina.

Resturile unei drone ucrainene doborâte au provocat un incendiu la un sit industrial din regiunea Tula din Rusia, a declarat guvernatorul Tula, Dmitri Miliaev, pe Telegram.

Oficialul nu a dat detalii despre instalația industrială. El a spus că sistemele de apărare aeriană rusești au distrus 12 drone ucrainene deasupra regiunii.

Ucraina a intensificat atacurile cu drone în interiorul Rusiei, spunând că vizează obiective militare, energetice și logistice pentru a perturba eforturile de război ale Moscovei, ca răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei.