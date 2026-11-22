Deputatul USR Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, susține că nodul rutier dintre Autostrada A0 şi Autostrada A3 este construit pe o suprafaţă mai mare decât era necesar, ceea ce a generat cheltuieli suplimentare de 61 de milioane de lei, precum şi mai mult timp în trafic pentru şoferi, informează Agerpres.

Nodul rutier de lângă Bucureşti ar fi fost „umflat” cu 126 de hectare expropriate în plus, devenind astfel de şapte ori mai mare decât cel mai circulat nod de autostrăzi din Uniunea Europeană, a scris duminică fostul preşedinte USR pe pagina sa de Facebook.

„Nodul dintre A0 şi A3 a fost umflat de la 82 la 208 hectare. Terenul în plus e câmp agricol, dar a fost expropriat, în cea mai mare parte, la preţ de intravilan. Cât de mare e acest nod: de 7 ori mai mare decât Frankfurter Kreuz (aprox. 30 ha), cel mai circulat nod de autostrăzi din Uniunea Europeană. La un trafic estimat de 10 ori mai mic (300.000 de vehicule pe zi la Frankfurt, 30.000 la A0 x A3)”, precizează Cătălin Drulă.

Potrivit acestuia, în forma actuală, bretelele au ajuns să aibă o lungime totală de 13,7 km, faţă 7,6 km în studiul de fezabilitate, iar drumurile sunt mai lungi.

„În medie, cine schimbă autostrada pierde 10 secunde faţă de trefla din studiu. Pe relaţia cea mai circulată, Ploieşti – A2, pierde 50 de secunde şi face 1,5 km în plus”, se arată în postare.

Risc de blocare a circulației

De asemenea există bretele directe de 2,5 km cu o singură bandă. Defectarea unui TIR pe o astfel de bretea va duce la blocarea circulaţiei, adaugă Drulă, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

„Bretele atât de lungi se fac cu două benzi sau cu bandă de urgenţă. Ori se fac mult mai scurte. Nodul din SF era suficient aici, dar de dragul argumentului, dacă ai avea nevoie de mai multă capacitate pe anumite relaţii, există soluţii tehnice mult mai bune: bretele semidirecte (încă un pod peste autostradă, pe relaţiile cu trafic mare) sau, păstrând forma de treflă, bucle denivelate între ele, ca la Frankfurt. Pe criterii tehnice, inginereşti nu ajungi niciodată la 200 de hectare. Aici lucrurile sunt clare: nodul s-a umflat până a cuprins toate terenurile pe care trebuia să le cuprindă”, scrie deputatul.

El menţionează că 109 hectare expropriate au fost plătite ca intravilan, deşi sunt teren arabil şi păşune, „în plin câmp”. Astfel, s-au plătit 95 lei/mp pe intravilan, faţă de 11 lei/mp în extravilan, se arată în postare.

„Cea mai mare despăgubire, 7,57 milioane de lei, a luat-o Liptra International, firmă la care a fost administrator Hubert Thuma, preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov. Şi când s-a luat această decizie de umflare a nodului şi în prezent, director al CNAIR era acelaşi Cristian Pistol. Omul susţinut de Thuma şi Grindeanu. Vedem şi de ce. Pentru că livrează. Nu pentru interesul public, dar nu acesta este criteriul PSD. Pentru ei contează cutiile de pantofi”, susţine deputatul.