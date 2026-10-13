Nodul pulmonar: când e cancer și când e benign? Cazul Papei Leon al XIV-lea

Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost internat marți, 13 octombrie, la Policlinica Gemelli din Roma, pentru o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui nodul pulmonar descoperit în timpul unor controale medicale de rutină. Suveranul Pontif a declarat că formațiunea a fost depistată foarte devreme și este bine delimitată. Vaticanul nu a precizat dacă nodulul este benign sau malign. Nodulii pulmonari sunt relativ frecvenți și, în majoritatea cazurilor, nu sunt canceroși. Totuși, unele caracteristici pot ridica suspiciuni și impune investigații suplimentare sau îndepărtarea chirurgicală.

Duminică, 11 octombrie, în timpul rugăciunii Angelus din Piața Sfântul Petru, Leon al XIV-lea a explicat că nodulul a fost descoperit la un control medical recent. Medicii i-au recomandat îndepărtarea acestuia, iar Suveranul Pontif a decis să le urmeze sfatul și le-a cerut credincioșilor să se roage pentru el.

Papa Leon al XIV-lea a fost internat la Policlinica Gemelli din Roma, unde au fost tratați și predecesorii săi, potrivit Vatican News. Spitalizarea ar urma să dureze aproximativ o săptămână, iar toate audiențele au fost anulate până pe 20 octombrie.

Este prima problemă de sănătate importantă de la începutul pontificatului său, în urmă cu 17 luni. Leon al XIV-lea nu are afecțiuni cronice diagnosticate în prezent, nu fumează și se menține în formă, jucând tenis în fiecare săptămână și înotând la reședința de vară de la Castel Gandolfo.

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