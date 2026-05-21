Noi consultări la Cotroceni. Nicușor Dan se întâlnește cu liderii grupurilor parlamentare Uniți pentru România, PACE și neafiliați

Președintele Nicușor Dan are joi dimineața, la Palatul Cotroceni, consultări privind situația economică și politică a țării cu parlamentarii din grupul Uniți pentru România, din grupul PACE – Întâi România și cu cei neafiliați.

Potrivit Administrației Prezidențiale, consultările vor avea loc după următorul program:

de la ora 9:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;

de la ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

de la ora 11:00 – parlamentarii neafiliați.

Grupul PACE – Întâi România a anunțat că va participa la discuțiile cu șeful statului. Delegația va fi alcătuită din senatorii Ninel Peia, Adrian Peiu, Nadia Cerva, Clement Sava, Paul Gheorghe și deputatul Mădălin Făget.

Prima zi de consultări, fără un rezultat concret

Luni a fost prima zi de consultări oficiale organizate de șeful statului la Cotroceni, unde au venit pe rând reprezentanții minorităților naționale, PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS România.

PNL și USR au anunțat președintele când vor intra în opoziție, AUR a cerut mandat pentru formarea Guvernului, iar PSD a reluat cele două condiții pentru viitorul Guvern: fără Ilie Bolojan prim-ministru și excluderea unei alianțe în afara partidelor prooccidentale. POT a cerut „guvern prooccidental”, în timp ce SOS România i-a cerut demisia președintelui Dan.

Șeful statului nu a făcut declarații după consultările de la Cotroceni care au durat 7 ore. „Fiecare delegație și-a prezentat poziția, și-a argumentat constrângerile și a precizat în ce condiții ar avea disponibilitatea de a participa la guvernare sau de a susține un nou Executiv”, a anunțat președintele într-un comunicat de presă emis la finalul consultărilor cu partidele parlamentare.

El a mai transmis că va continua seria discuțiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală, făcând apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule „coerente” și propuneri „viabile”.

„Este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile”, a subliniat atunci șeful statului.