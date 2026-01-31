Noi detalii în cazul bancherului ucrainean cu pașaport românesc găsit mort la Milano. Ipoteza luată în calcul de anchetatori

Trupul lui Aleksandr Adarici, un bogat om de afaceri ucrainean, fost bancher, a fost găsit pe 23 ianuarie în curtea unei locuințe de lux închiriate prin Airbnb din Milano. Asupra sa a fost găsit un paşaport românesc, iar identificarea a fost dificilă pentru poliţia italiană, relatează Le Figaro.

Portarul complexului a auzit o „bufnitură”, înainte de a descoperi cadavrul în curtea clădirii. La încheieturile mâinilor, victima avea urme de legături, iar la gât, semne ale unei posibile strangulări, potrivit sursei citate.

În apartament nu erau telefoane, valize sau haine, ci alte documente de identitate cu nume şi naţionalităţi diferite. În buzunarul bărbatului, au găsit și un pașaport românesc.

Anchetatorii au identificat în cele din urmă cadavrul ca fiind al lui Aleksandr Adarici, în vârstă de 54 de ani, unul dintre cei mai bogaţi oameni din Ucraina. Fost proprietar al băncilor Fidobank şi Erste Bank of Ukraine, antreprenorul avea interese financiare în Cipru, Luxemburg şi Spania.

Motivul pentru care a fost ucis

Circumstanţele tragediei rămân însă neclare. Aleksandr Adarici închiriase casa pentru trei zile sub un nume fals. Îşi anunţase soţia, cu care locuia în Spania, că pleacă la o întâlnire de afaceri. Venise fără bagaje şi urma să plece înapoi în Spania în seara morţii sale.

Portarul clădirii a declarat poliţiştilor italieni că a văzut un bărbat uitându-se pe fereastra de la etajul patru imediat după căderea lui Adarici. Potrivit anchetatorilor, citaţi de presa italiană, alte persoane, două, poate trei, ar fi ieşit din apartament cu puţin timp înainte. Toţi erau străini.

Potrivit Corriere della sera, anchetatorii cred că Adarich a fost atras în capcană și supus unui interogatoriu violent. În apartament nu s-au găsit nici droguri, nici bani. Dar poliţia italiană ia în calcul că bărbatul a fost torturat de către indivizi care încercau să obțină chei digitale pentru a avea acces la criptomonede sau bitcoini.

Poliția italiană investighează așadar posibilitatea unei crime deghizate în sinucidere, potrivit sursei citate.

În urmă cu doi ani, guvernul ucrainean l-a acuzat de o înşelătorie de milioane de euro în detrimentul mai multor deponenţi şi era dat în căutare.