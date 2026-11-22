Primarul PSD al Buzăului, Constantin Toma, a declarat, la Digi24, că Marcel Ciolacu a fost „executat” de conducerea partidului după botezul copilului lui Alfred Simonis, unde naș a fost Sorin Grindeanu. Toma susține că, deși discuția s-a axat pe haina de blană a partenerei lui Ciolacu, la petrecere au fost prezente femei cu genți „de câteva ori mai scumpe”.

„L-au executat. La botezul ăla n-a ieșit nici finul, nici nașul, niciunul vinovat. L-au scos pe el cu șinșila aia de iepure Rex. Și, dintr-odată, s-a schimbat tot. Pe urmă a apărut pe toate posturile treaba cu băiatul dumnealui. Și cei care au fost vinovați de treaba asta, vorbesc de domnul Grindeanu și domnul Fredi, n-au pățit nimic”, a comentat Constantin Toma.

Ciolacu, „anihilat complet”

El a precizat că nu a fost o răfuială în interiorul PSD, ci doar o modalitate de a abate criticile opiniei publice la adresa unei singure persoane.

„Văzând că a ieșit nenorocirea asta care a fost la Timișoara: «Bă, cine e vinovatul? Că noi trebuie să găsim un vinovat, dacă nu, intrăm noi». Cine suntem «noi»? Suntem cei care am organizat, nașul și cu finul, Sorin Grindeanu și cu Fredi. Păi, erau genți acolo, mi-au spus niște doamne, mai scumpe decât șinșila Sorinei Docuz de câteva ori”, a spus Constantin Toma.

El a estimat că, în urma acestui episod, Marcel Ciolacu a fost „anihilat complet”.

„Avea, și cred că mai are, o influență foarte mare în partid. Probabil trei sferturi din șefii de organizații PSD din toate județele sunt puși de el, și o mulțime de oameni pe funcții pe la toate instituțiile statului deconcentrate, pe la firmele de stat, unde-s sinecurile mai grase”, a mai spus primarul Buzăului.

Petrecerea controversată de la Timișoara

La botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, Marcel Ciolacu a fost însoțit de partenera sa, Sorina Docuz. Docuz a purtat o haină de blană, iar în spațiul online s-a vehiculat că haina ei este din șinșila, la un preț estimat la peste 15.000 de euro.

Marcel Ciolacu a declarat pentru Libertatea că nu e șinșilă, iar haina a fost cumpărată din bazarul din Istanbul cu 500 de euro.

La câteva zile după petrecere, președintele PSD Sorin Grindeanu a spus că înțelege criticile apărute în jurul petrecerii organizate cu ocazia botezului.

„În contextul social dificil, toți cei care avem responsabilități publice, trebuie să fim mult mai atenți cu felul în care ne raportăm la oameni și la mesajul pe care îl transmitem, chiar și în cadrul unor evenimente private”, a spus șeful PSD.