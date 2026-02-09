Noi dezvăluiri din dosarele Epstein: Finanțistul a adus o tânără româncă la o cină privată organizată la Palatul Buckingham

Infractorul sexual Jeffrey Epstein și Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles, au luat parte la o cină privată în compania a patru femei, printre care o româncă, în interiorul Palatului Buckingam, reședința Casei Regale, a dezvăluit duminică Daily Mail citând mailuri care se regăsesc în dosarele Epstein.

Într-un mesaj trimis pe 27 septembrie 2010, la ora 18:41, Epstein îi scria lui Andrew dacă poate „să mai adauge încă una” la lista invitaților care cuprindea inițial trei femei ruse, descriind-o succint drept: „Româncă, foarte drăguță”. Răspunsul lui Andrew a fost: „Nicio problemă”. Conform aceleiași surse, tânăra ar fi fost adusă inițial la reședința lui Ghislaine Maxwell din Belgravia, înainte de a fi dusă la Palatul Buckingham.

În mailurile sale, Epstein i-a transmis româncei că „a fost perfectă”, iar Andrew a considerat-o „frumoasă”, adăugând: „Niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele”.

Și, într-o aparentă referire la evenimentele din seara respectivă, infractorul sexual i-a scris lui Andrew: „Foarte distractiv, mai multă mai târziu”, la care prințul de atunci a răspuns: „ Da, te rog!”.

Publicația britanică subliniază că nu era clar aseară dacă tânăra româncă era una dintre numeroasele victime ale abuzurilor sexuale ale lui Epstein, dar ultimele dezvăluiri din dosarele Epstein au sporit apelurile către Poliția Metropolitană de a deschide o anchetă penală asupra lui Andrew.

Cină la Buckingham în absența Reginei

Daily Mail precizează că fosta regină Elisabeta se afla la Palatul Balmoral când fiul său a găzduit această cină privată cu Epstein.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA la sfârșitul săptămânii trecute indicau inițial că Andrew a organizat o cină intimă cu Epstein și trei femei – numite doar Sarah, Sue și Vera – la Palatul Buckingham în septembrie 2010. Una dintre cele trei era un model rus. Dezvăluirile Daily Mail arată că românca, model din București, a fost adăugată ulterior pe lista invitaților.

Andrew i-a promis „multă intimitate” infractorului sexual condamnat. Cina avea loc la aproximativ un an după ce Epstein a fost eliberat ca urmare a unei sentințe de 18 luni de închisoare pentru solicitarea serviciilor sexuale ale unei minore.

Andrew Mountbatten-Windsor, așa cum este cunoscut acum după ce regele Charles i-a retras titlurile regale încă din octombrie anul trecut din cauza relațiilor cu Epstein, a negat toate acuzațiile la adresa sa din dosarele Epstein și a declarat că nu a văzut niciodată nimic care să i se pară suspect atunci când se afla în preajma finanțistului american.

Românii din dosarele Epstein

În dosarele Epstein, apar și alte nume de români. Printre ei se află pictorul român Ion Nicola, originar din Tulcea, apare în documente sub numele de „Ion the Painter”. Nicola este menționat de nu mai puțin de 2.578 de ori în corespondența internă a anturajului lui Epstein.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru HotNews, Ion Nicola a vorbit despre natura relației sale cu Jeffrey Epstein, despre modul în care a ajuns să lucreze pentru acesta și despre cât de mult se suprapune imaginea publică a abuzatorului sexual cu percepția sa personală.

Pe 30 ianuarie, Departamentul de Justiție american a publicat milioane de alte noi documente, care scot la iveală noi nume din lista numeroaselor conexiuni politice ale finanţatorul newyorkez: Prințul Andrew al Marii Britanii, miliardarul Bill Gates sau fostul președinte al SUA, Bill Clinton. Și numele lui Donald Trump, cunoscut ca apropiat al lui Epstein, se regăsește în dosare.