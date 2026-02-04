Noi documente fac lumină asupra relației dintre Jeffrey Epstein și unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali ai lumii

Prietenia strânsă pe care lingvistul Noam Chomsky, unul dintre cei mai cunoscuți intelectuali contemporani, a întreținut-o cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein continuă să fie detaliată pe larg în milioanele de documente de investigație publicate de Departamentul de Justiție de la Washington, relatează The Guardian.

În lotul de noi documente publicat vinerea trecută, care adaugă la dezvăluirile anterioare despre legăturile sociale apropiate dintre cei doi, nu există nicio indicație specifică care să arate că celebrul profesor și lingvist s-ar fi referit la insula privată din Caraibe a prietenului său, unde copii au fost abuzați sexual.

The Guardian subliniază însă că „familiaritatea personală” dintre cei doi bărbați „este palpabilă în acel schimb de mesaje, așa cum este și în numeroase alte emailuri dintre Chomsky și Epstein”, menite să planifice întâlniri sociale mai banale.

A existat, de asemenea, un schimb de mesaje în care Chomsky i-a scris lui Steve Bannon, strategul-șef de dreapta al Casei Albe în timpul primei președinții a lui Donald Trump, solicitând o întâlnire introductivă. „Avem multe de discutat”, a scris Chomsky, adăugând că datele de contact ale lui Bannon i-au fost furnizate de Epstein, un fost prieten al lui Trump.

Karyna Shuliak, fosta iubită a lui Epstein, a trimis la un moment dat un email unei terțe persoane a cărei identitate a fost anonimizată, în care spunea că ea și iubitul ei doreau să le trimită lui Chomsky și soției sale două kituri de testare genetică.

Citește și Noi documente arată cui intenționa Jeffrey Epstein să își lase averea sa de sute de milioane de dolari și cum și-a schimbat testamentul cu 2 zile înainte să moară în închisoare

Ce sfaturi i-a dat Noam Chomsky lui Epstein

Poate cel mai frapant este faptul că, la sfârșitul lui februarie 2019, Epstein i-a spus unui asociat că primise sfaturi de la Chomsky despre cum să gestioneze „modul oribil în care ești tratat în presă și în spațiul public”. Aceasta se întâmpla la 11 ani după ce Epstein pledase vinovat pentru solicitarea unei minore pentru prostituție și cu câteva luni înainte ca el să moară în detenție într-o închisoare din SUA în timp ce aștepta judecarea noilor acuzații de trafic de persoane formulate împotriva sa de procurorii americani.

„Cea mai bună cale este să ignori”, ar fi scris Chomsky, potrivit unui text semnat cu prenumele său, pe care Epstein l-a trimis unui avocat și unui agent de relații publice. „Acest lucru este cu atât mai adevărat acum, cu isteria care s-a dezvoltat în jurul abuzului asupra femeilor, care a ajuns în punctul în care până și punerea sub semnul întrebării a unei acuzații este o crimă mai gravă decât omorul”, a continuat mesajul.

Nici Noam Chomsky, nici a doua sa soție și purtătoare de cuvânt, Valeria Chomsky, nu au răspuns deocamdată solicitărilor de comentarii despre emailurile legate de Epstein.

Cele mai recente documente privind comunicările dintre cei doi, publicate în baza legii adoptate de Congresul SUA în noiembrie anul trecut, subminează și mai mult afirmațiile anterioare ale lui Chomsky potrivit cărora relația sa cu Epstein ar fi fost în principal una financiară, în condițiile în care finanțistul a fost fotografiat frecvent alături de unele dintre cele mai importante figuri ale secolului trecut.

Ele oferă de asemenea noi detalii semnificative despre relația dintre intelectual și finanțist, după ce un set separat de documente publicate în noiembrie 2025 de congresmenii democrați din Camera Reprezentanților conținea comentarii atribuite lui Chomsky, în care acesta descria drept „o experiență extrem de valoroasă” faptul de a fi menținut „contact regulat” cu Epstein.

Cu ce l-a sfătuit Jeffrey Epstein pe Chomsky

Acest contact regulat a implicat și aspecte financiare, inclusiv faptul că lingvistul a comunicat cu Epstein pentru a primi sfaturi într-un conflict juridic complex cu copiii săi din prima căsătorie, conflict centrat pe bani și pe achiziționarea unui apartament.

Avocata lui Chomsky, responsabilă de administrarea patrimoniului său, a sugerat la un moment dat trimiterea unui email dur către un consilier financiar, în legătură cu discrepanțe privind o plată de 187.000 de dolari. Avocata redactase deja o variantă a documentului. Dar Chomsky, considerat în unele cercuri drept unul dintre cei mai străluciți intelectuali ai lumii, s-a asigurat să-i ceară părerea lui Epstein dacă era o idee bună ca ea să trimită mesajul.

„Ar trebui să fii de acord să îl trimită, dar să o mustri [pentru] că nu e dispusă să pună întrebări dure”, i-a răspuns Epstein, adăugând: „BALIVERNE”.

Valeria Chomsky a aranjat, la un alt moment, ca un asociat al lui Epstein să trimită prin poștă un cec de 20.000 de dolari, destinat să ajute la „administrarea competiției Chomsky în lingvistică”.

Citește și Legăturile cu Jeffrey Epstein zguduie din nou lumea politică. Demisii la nivel înalt și rumoare după ce guvernul SUA a publicat milioane de documente noi

Chomsky și Epstein au petrecut vacanțe împreună

Dincolo de acestea, asocierea lui Chomsky cu Epstein i-a adus invitații la vacanțe comune și nume cunoscute în cercul său social.

De exemplu, un schimb de emailuri arată că Epstein și familia Chomsky făceau planuri să se întâlnească din nou în 2016, finanțistul scriindu-i la un moment dat lui Noam: „Mi-a plăcut … [ca] întotdeauna. Vii la New York sau în Caraibe? Bucură-te de mâncare”.

„Și nouă ne-a plăcut foarte mult”, a răspuns Chomsky. „Valeria e mereu dornică de New York. Eu chiar visez despre insula din Caraibe”.

Într-un alt moment din același an, Epstein, născut în Brooklyn, a discutat despre faptul că era „liber oricând” să se întâlnească cu Chomsky în New York, deoarece „toată lumea din oraș, în afară de noi, va fi plecată. Separat de Woody. Poate o putem face din nou”.

Chomsky a răspuns că ar fi „grozav” să ia cina cu Epstein și cu „familia Allen”, într-o aparentă referință la regizorul Woody Allen. Emailurile nu indică specific dacă este într-adevăr vorba de regizor și soția sa, Soon-Yi Previn. Însă există motive să se creadă că era vorba despre regizor, care a fost ostracizat de o mare parte a industriei din cauza acuzațiilor formulate de fiica sa, Dylan Farrow, potrivit cărora acesta ar fi agresat-o sexual în 1992 – acuzații pe care Allen le-a negat în mod repetat.

Acest lucru este susținut de faptul că, mai târziu în cursul anului 2016, Epstein a fost informat prin email că kituri de testare genetică de la compania 23andMe urmau să „fie livrate lui Woody și lui Soon Yi”. Câteva luni mai târziu, în primăvara lui 2017, emailurile arătau că Shuliak a aranjat să trimită familiei Chomsky o pereche de teste de același tip, din partea lui Epstein.

Epstein a intermediat legăturile dintre Chomsky și Steve Bannon

Aproximativ un an mai târziu, Chomsky i-a scris lui Steve Bannon, o figură proeminentă în lumea MAGA, și și-a exprimat dezamăgirea, a sa și a Valeriei, pentru că „v-am ratat în seara cealaltă”.

„Jeffrey … mi-a dat adresa ta”, a scris Chomsky. „Sper că putem aranja altceva în curând. Avem multe de discutat”, a adăugat el.

La acel moment, Bannon ieșise din prima administrație Trump de aproximativ un an. „De acord. Mi-ar plăcea să ne vedem”, a răspuns el, înainte de a spune că fratele său locuia în Tucson, Arizona, unde Chomsky începuse să lucreze ca profesor universitar.

Un alt schimb de mesaje, fără legătură directă cu restul, sugera tonul jucăuș pe care Chomsky și Epstein îl puteau adopta. Epstein a scris la un moment dat că se gândea la Noam și Valeria Chomsky ca la „Pluto și luna lui”. Chomsky a răspuns întrebând: „Care Pluto?” – iar Epstein i-a trimis o imagine cu personajul Disney, cu o ureche ridicată.

După ce Chomsky a spus că, într-adevăr, câinele antropomorf arată ca el, Epstein a replicat cu o glumă falică: „La vârsta ta, dacă ceva se mai ridică, fii mândru”.

„Au”, a scris Chomsky, ceea ce l-a determinat pe Epstein să răspundă: „Bine, încă mai are și sentimente”.

Schimburile dintre cei doi ar fi continuat și după izbucnirea scandalului uriaș din 2019

Sfaturile privind gestionarea imaginii publice pe care Epstein a spus că le-a primit de la Chomsky în 2019 au venit după o decizie judecătorească importantă. Un judecător federal a constatat că procurorii Departamentului Justiției de la Washington au încălcat legea federală atunci când au semnat un acord de recunoaștere a vinovăției cu Epstein și apoi l-au ascuns de peste 30 dintre victimele sale minore.

Acel acord i-a permis lui Epstein să pledeze vinovat în 2008, într-o instanță din Florida, pentru acuzații de procurare a unei persoane sub 18 ani pentru prostituție și solicitare de prostituție și să execute doar 13 luni într-o închisoare locală. Aceasta în ciuda faptului că judecătorul federal Kenneth Marra a declarat că probele analizate de el arătau că Epstein.

În decursul a două zile din 2019, Epstein a trimis către un avocat și un agent de relații publice un email cu subiectul „Gânduri de la Chomsky”. Textul, semnat „Noam”, spunea: „Am urmărit modul oribil în care ești tratat în presă și în spațiul public. Este dureros să spun asta, dar cred că cea mai bună cale este să ignori”.

Textul atribuit lui Chomsky afirma că acesta se confruntase cu „tone de acuzații isterice de tot felul”. „Nu le acord nicio atenție, decât dacă sunt abordat pentru un comentariu pe o chestiune specifică. Este enervant, dar este cea mai bună soluție”.

Invocând „isteria care s-a dezvoltat în jurul abuzului asupra femeilor”, textul continua: „Cred că este mai bine să nu reacționezi decât dacă ești întrebat direct, mai ales în starea de spirit actuală – care, presupun, va trece, chiar dacă nu la timp pentru a preveni multă tortură și suferință”.

De fapt, nu a trecut. Procurorii federali din New York l-au pus sub acuzare pe Epstein pentru trafic sexual în iulie 2019, într-un dosar care avea să ducă în cele din urmă la condamnarea asociatei sale, Ghislaine Maxwell, la 20 de ani de închisoare. Autoritățile au declarat că Epstein, în vârstă de 66 de ani, a murit prin sinucidere într-un centru federal de detenție în august 2019.

Chomsky, care a împlinit 97 de ani în decembrie, este profesor emerit la Massachusetts Institute of Technology. Din octombrie 2023, el se află în concediu medical neplătit din funcția sa de profesor laureat de lingvistică la Universitatea din Arizona, a declarat luni un purtător de cuvânt al instituției.