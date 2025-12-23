Noi documente publicate din dosarul lui Jeffrey Epstein conțin indicii că Trump a zburat de mai multe ori cu avionul privat al infractorului sexual

Fotografie nedatată din colecția personală a lui Jeffrey Epstein, furnizată de democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților pe 12 decembrie 2025, îl înfățișează pe președintele SUA Donald Trump (stânga), flancat de Epstein (centru), în timp ce vorbește cu o femeie necunoscută. FOTO: HANDOUT / AFP / Profimedia

Într-unul dintre zboruri, singurii trei pasageri erau Epstein, Trump și o femeie de 20 de ani al cărei nume a fost cenzurat, potrivit documentelor citate de Reuters.

Departamentul de Justiție al SUA a publicat marți o nouă serie de documente din dosarul lui Jeffrey Epstein, infractorul sexual mort în închisoare, inclusiv un e-mail de la un procuror care indică faptul că președintele Trump a călătorit cu avionul privat al lui Epstein „de mai multe ori decât s-a relatat anterior”.

Ultima serie de documente include aproximativ 30.000 de pagini, cu multe pasaje cenzurate, și zeci de clipuri video.

Într-unul dintre aceste e-mailuri, din data de 7 ianuarie 2020, un procuror neidentificat din New York a scris că înregistrările de zbor arătau că Trump a zburat cu avionul privat al lui Epstein de opt ori în anii 1990, de mai multe ori decât știau anchetatorii la momentul respectiv.

Printre acestea se aflau „cel puțin patru zboruri” în care se afla și Ghislaine Maxwell. Maxwell ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru că l-a ajutat pe Jeffrey Epstein să abuzeze sexual de fete minore.

„În alte două zboruri, doi dintre pasageri erau femei care ar fi putut fi martore în cazul Maxwell”, se arată în document.

Într-un alt e-mail, o persoană neidentificată a scris în 2021 că a analizat recent datele obținute de guvern de pe telefonul mobil al lui Steve Bannon, fostul strateg al lui Trump, și a găsit o „imagine cu Trump și Ghislaine Maxwell”.

Guvernul a cenzurat însă fotografia.

Mesajul Departamentului de Justiție

Departamentul de Justiție a publicat o declarație pe X în care a avertizat că unele documente conțin declarații false.

„Unele dintre aceste documente conțin afirmații neadevărate și senzaționaliste împotriva președintelui Trump, care au fost transmise FBI-ului chiar înainte de alegerile din 2020.

Pentru a fi clar: afirmațiile sunt nefondate și false, iar dacă ar fi avut o fărâmă de credibilitate, cu siguranță ar fi fost deja folosite împotriva președintelui Trump.

Cu toate acestea, din angajamentul nostru față de lege și transparență, DOJ publică aceste documente cu protecțiile prevăzute de lege pentru victimele lui Epstein”, a precizat mesajul.

Trump a minimalizat importanța documentelor

Ultimele materiale apar la câteva zile după ce administrația Trump a publicat o mare parte din dosarele Epstein, în încercarea de a se conforma unei noi legi care impune divulgarea informațiilor pe această temă delicată din punct de vedere politic.

Cu toate acestea, documentele publicate vineri și sâmbătă conțineau numeroase pasaje cenzurate, ceea ce a stârnit furia unor republicani și nu a contribuit la dezamorsarea scandalului care amenință partidul înaintea alegerilor intermediare din 2026.

Luni, Trump a minimalizat importanța dosarelor Epstein. El a spus că materialul a fost „folosit doar pentru a deturna atenția de la succesul extraordinar” al său și al colegilor săi republicani.

Noua lege privind transparența, adoptată cu o majoritate covârșitoare de Congres luna trecută, a impus divulgarea tuturor dosarelor Epstein, în ciuda eforturilor depuse de Trump timp de luni de zile pentru a le păstra sigilate.