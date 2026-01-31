Noi lideri la trei filiale de sector ale PSD București. Daniel Băluță: „Organizația are nevoie de o nouă abordare”

Organizaţia PSD Bucureşti a anunţat sâmbătă propunerile pentru funcţiile de preşedinte ale organizaţiilor Partidului Social Democrat din sectoarele 2, 4 şi 6, ca urmare a demisiilor înaintate de foştii preşedinţi Rodica Nassar (Sector 2), Andrei Trocan (Sector 4) şi Gabriel Mutu (Sector 6), informează Agerpres.

Astfel, preşedintele PSD Bucureşti, Daniel Băluţă, a formulat următoarele nominalizări, susţinute în unanimitate: Rareş Hopincă, primarul Sectorului 2, a fost nominalizat pentru funcţia de preşedinte al Organizaţiei PSD Sector 2, Alexandru Hazem Kansou, secretar executiv al PSD Bucureşti, a fost propus pentru preluarea conducerii Organizaţiei PSD Sector 4 şi Adrian Vigheciu, viceprimar al Municipiului Bucureşti, a fost desemnat pentru preluarea preşedinţiei Organizaţiei PSD Sector 6.

Potrivit unui comunicat transmis de PSD Bucureşti, propunerile menţionate, în vederea asigurării conducerii interimare a celor trei filiale, până la organizarea de noi alegeri, în perioada imediat următoare, vor fi prezentate duminică, în cadrul Consiliului Politic Naţional, pentru a fi supuse procedurilor statutare de validare.

„Organizaţia PSD Bucureşti are nevoie de o nouă abordare, care să ne permită să punem în practică măsurile pe care ni le dorim şi pe care trebuie să le implementăm în folosul oamenilor. Trebuie să redresăm Bucureştiul, să identificăm resursele necesare pentru a dezvolta oraşul, dar, în acelaşi timp, să nu uităm niciodată că, dincolo de eficientizare, de reducerea cheltuielilor sau de proiecte de infrastructură, oraşul nostru este despre oameni. Mulţi dintre ei, astăzi, o duc foarte greu, din cauza costului ridicat al traiului de zi cu zi, iar faţă de aceşti oameni avem, în primul rând, o responsabilitate”, a declarat Daniel Băluţă, preşedintele PSD Bucureşti, conform comunicatului menţionat.