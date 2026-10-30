Noi restructurări la Ringier România. Câte posturi vor fi desființate

Jurnaliști și fotoreporteri de la ziarul Liberatea și revistele TVmania și Viva sunt vizați de ultima rundă de restructurări, relatează Pagina de Media.

Ringier România a confirmat pentru Pagina de Media că este vorba de „nouă posturi din redacţii care au fost desfiinţate”.

„Au ca obiectiv consolidarea activităţii editoriale şi creşterea competitivităţii pe termen lung a brandurilor noastre”, a explicat compania.

Au fost restructuri și în vară

Este a doua rundă de restructurări operată de Ringier. Precedenta a avut loc în vară, când 15-20 de angajaţi ai companiei au fost disponibilizaţi, potrivit Pagina de Media.

Tot în vară a plecat și Andrei Bereandă care ocupa funcția de Managing Director al Ringier România Media. Odată cu anunțul privind plecarea lui Bereandă, Ringier a anunțat că se va împărți în două divizii. Nu mai există un CEO, ci două divizii, cu Mădălina Rădulescu, o jurnalistă experimentată, care va avea responsabilitatea de a coordona ambele divizii.

Dacă în vară, restructurarea a vizat în general oameni din zona administrativă şi comercială şi de colaboratori, concedierile de acum, din toamnă, au vizat oameni din zona editorială a companiei, potrivit Pagina de Media.

Cei care sunt vizați de ultima rundă de restructurări vor pleca din 15 noiembrie.