Noi tensiuni diplomatice între Brazilia și Argentina după fuga lui Bolsonaro. Mutarea făcută de autoritățile braziliene

Brazilia a convocat-o pe reprezentanta diplomatică a Argentinei pentru a cere explicații cu privire la posibila implicare a guvernului președintelui Javier Milei în facilitarea plecării lui Flavio Bolsonaro din țară, a declarat o sursă diplomatică braziliană vineri pentru AFP, citată de Buenos Aires Times.

Însărcinata cu afaceri a ambasadei Argentinei, Maria Emilia Cortes, a fost convocată joi la sediul Ministerului brazilian de externe din Brasília de Joao Marcelo Galvao de Queiroz, șeful Departamentului Mercosur din cadrul ministerului și ambasadorul responsabil pentru afacerile sud-americane.

Întâlnirea a durat doar câteva minute, iar sursa braziliană a descris-o drept o „procedură de rutină”. Cortes nu a fost primită de conducerea ministerului.

Niciunul dintre cele două guverne nu a emis vreun comunicat după întâlnire.

Buenos Aires Times a scris că oficialii brazilieni au cerut detalii despre aranjamentele care i-au permis lui Flavio Bolsonaro să părăsească Brazilia prin Argentina. Au întrebat și despre un eventual rol al administrației Milei în organizarea transferului său în Statele Unite.

Cortes conduce misiunea diplomatică a Argentinei în Brazilia din august, când ambasadorul Daniel Raimondi a părăsit țara vecină, după ce Brazilia a decis să reducă nivelul relațiilor diplomatice.

Deocamdată, Brazilia nu a anunțat alte măsuri diplomatice împotriva Argentinei.

Flavio Bolsonaro a fugit în SUA

Luni, după înfrângerea de la alegerile prezidențiale din Brazilia, Flavio Bolsonaro a fost notificat cu privire la o hotărâre judecătorească, care îi interzicea să părăsească țara și îi cerea să predea pașapoartele în cadrul unui dosar de presupusă spălare de bani.

În ciuda deciziei emise de instanță, fostul candidat la președinție, soția lui și cele două fiice au trecut frontiera din Brazilia în Argentina, s-au urcat într-un avion privat în Puerto Iguazu, au făcut o escală în Guayaquil (Ecuador) și au aterizat miercuri la Miami (SUA), au scris agențiile EFE și Agerpres.

Conform New York Times, Flavio Bolsonaro a fost ajutat să ajungă în SUA de către președintele american Donald Trump și consilierii săi și este de așteptat ca acesta să fie sprijinit pentru a obține rezidență permanentă.